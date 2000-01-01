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Самолёт «Боинг» рухнул на жилые дома: погибли десятки людей

Сегодня 12:23
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В Киргизии потерпел крушение грузовой самолет «Боинг». Инцидент произошел в аэропорту Манас. Самолет рухнул при заходе на посадку. По предварительным данным, причиной падения стали плохие погодные условия.

Как сообщает «Российская газета», в результате крушения самолета под Бишкеком погибли 28 местных жителей, включая детей, а также четверо членов экипажа. По оценкам МЧС республики, разрушено около 15 домов. Пожар на месте катастрофы удалось локализовать.

В настоящее время на месте ведутся поисково-спасательные работы. По словам специалистов, самолёт пытался произвести посадку в аэропорту, однако не смог этого сделать. Летчики, вероятно, хотели уйти на второй круг, но по непонятным причинам не смогли этого сделать. Судно принадлежало турецкой авиакомпании.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: twitter.com
авиакатастрофа упал самолет крушение боинга

Комментарии (12)

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stek
9 0
Вот так спокойно спишь на даче, а тебе на голову самолет....(
ответить
Димон
3 3
Вот так спокойно спишь на даче, а тебе на голову самолет....(
Вот так сбивать российские самолёты, жаль что дачники погибли...
ответить
Седой 10396
6 3
Вот так сбивать российские самолёты, жаль что дачники погибли...
Не тупи,пожалуйста.
Причем тут наш самолет и Киргизия?
А в Иркутске Ан-124 в ответ на что на жилой район упал в 1997-м?
Любая трагедия не место для дебильных гыгыканий.
ответить
алекс
1 0
Седой:
Не тупи,пожалуйста.
Причем тут наш самолет и Киргизия?
А в Иркутске Ан-124 в ответ на что на жилой район упал в 1997-м?
Любая трагедия не место для дебильных гыгыканий.
Ты сам не тупи, судно принадлежало турецкой авиакомпании :-))
ответить
Митрич
2 2
Седой:
Не тупи,пожалуйста.
Причем тут наш самолет и Киргизия?
А в Иркутске Ан-124 в ответ на что на жилой район упал в 1997-м?
Любая трагедия не место для дебильных гыгыканий.
Какой ваш самолет «Turkish Airlines» ? :-)) .., не пей боярышник )
ответить
z
0 3
Седой:
Не тупи,пожалуйста.
Причем тут наш самолет и Киргизия?
А в Иркутске Ан-124 в ответ на что на жилой район упал в 1997-м?
Любая трагедия не место для дебильных гыгыканий.
Это трагедия напоминает нам цену человеческой ошибки и цену безответственности. Интересно почему авиакомпании при меньшей прибыли платят в несколько раз больше семьям погибших, чем тля семьям шахтеров, у них что у смерти есть скидка?
ответить
Митрич
2 0
Седой:
Не тупи,пожалуйста.
Причем тут наш самолет и Киргизия?
А в Иркутске Ан-124 в ответ на что на жилой район упал в 1997-м?
Любая трагедия не место для дебильных гыгыканий.
Вы собственник Боинг или «Turkish Airlines» ? Что ваше ? :-))
ответить
*
0 0
Седой:
Не тупи,пожалуйста.
Причем тут наш самолет и Киргизия?
А в Иркутске Ан-124 в ответ на что на жилой район упал в 1997-м?
Любая трагедия не место для дебильных гыгыканий.
При крушении грузового Boeing 747 авиакомпании «Turkish Airlines» погибли местные жители, на дома которых упал самолет.
ответить
747 хорошая птиса
2 0
Тут моря нет, найдут ящики, расшифруют и скажут в чем причина. А пока ч0 пердеть зря?
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Лена
0 0
А что, расшифруют то, ошибка пилота, перепутал тумблеры закрылков и шасси, а также перегруз, все как и в Сочи. Найдется ФСБшник, который все видел и все слышал.Ничего нового не будет.
ответить
Седой 10396
0 0
Вы собственник Боинг или «Turkish Airlines» ? Что ваше ? :-))
Цитата Димон:
Вот так сбивать российские самолёты, жаль что дачники погибли...
--------------------------------------------------------------------
Причинно-следственные связи работают или о лишнюю хромосому спотыкаются?
ответить
Седой 10396
0 0
Это трагедия напоминает нам цену человеческой ошибки и цену безответственности. Интересно почему авиакомпании при меньшей прибыли платят в несколько раз больше семьям погибших, чем тля семьям шахтеров, у них что у смерти есть скидка?
В авиакомпаниях,если ты не заложишь в услуги стоимость страховки на международном уровне,то будешь управлять игрушечным вертолетиком у себя в огороде.
Наши же "могучие угольные компании"-не более чем частные "копанки" в уютных тихих уголках Кузбасса с бутафорской "социалкой" и игрушечными профсоюзами.
Стоит поднять вопрос о социальной ответственности бизнеса,как он начинает хмуриться,истерить и топать ножками,рыдая о непосильных издержках и угрожая поднять цены на продукт.
Вот такая вот зимбабва сибирская.
Настучали касками.
Достукались.
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