В Киргизии потерпел крушение грузовой самолет «Боинг». Инцидент произошел в аэропорту Манас. Самолет рухнул при заходе на посадку. По предварительным данным, причиной падения стали плохие погодные условия.

Как сообщает «Российская газета», в результате крушения самолета под Бишкеком погибли 28 местных жителей, включая детей, а также четверо членов экипажа. По оценкам МЧС республики, разрушено около 15 домов. Пожар на месте катастрофы удалось локализовать.

В настоящее время на месте ведутся поисково-спасательные работы. По словам специалистов, самолёт пытался произвести посадку в аэропорту, однако не смог этого сделать. Летчики, вероятно, хотели уйти на второй круг, но по непонятным причинам не смогли этого сделать. Судно принадлежало турецкой авиакомпании.