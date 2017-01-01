Французский концерн Renault с 12 января повысил цены на весь модельный ряд 2017 года. Автомобили выросли в цене в среднем на 1,8% (19 000 руб.), сообщает runews24.ru.

Популярная модель Renault Kaptur с двигателем 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил поднялась в цене на 20 тысяч руб., и теперь она обойдется покупателю в 879 тысяч. Кроссовер Duster в базовом комплекте Authentique и Renault Logan подорожали на 10 тысяч.

Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании популярных бюджетных моделей Киа Рио и Хёндай Солярис. Стоимость южнокорейских автомобилей увеличилась на 11 000 — 30 000 руб.