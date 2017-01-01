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В России подорожали все автомобили известной марки

Сегодня 13:26
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Французский концерн Renault с 12 января повысил цены на весь модельный ряд 2017 года. Автомобили выросли в цене в среднем на 1,8% (19 000 руб.), сообщает runews24.ru.

Популярная модель Renault Kaptur с двигателем 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил поднялась в цене на 20 тысяч руб., и теперь она обойдется покупателю в 879 тысяч. Кроссовер Duster в базовом комплекте Authentique и Renault Logan подорожали на 10 тысяч.

Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании популярных бюджетных моделей Киа Рио и Хёндай Солярис. Стоимость южнокорейских автомобилей увеличилась на 11 000 — 30 000 руб.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 3dcomps.blogspot.ru
авто продажа автомобилей рено Renault

Комментарии (12)

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Димон
6 3
(скрытая) Реклама Renault, авто которые никто не покупает )))
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я
1 0
Ой!!!! Ну как напугали то.....прям смешно....Рено подорожало....чё ТЕРЬ делать то....придется на отоплении экономить.....
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вопрос из зала
10 0
вопрос из зала:
а есть ли то , что подешевело в России???
да, стоимость царских и боярских рабов .
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Седой 10396
3 0
Ой.
Дустер подорожал.В базовом комплекте.
Сочувствие барыгам "типаавтодилерам".
Опять сокращать своих менагеров и салоны будут или подминать под себя вторичный рынок,скуля о "просадке продаж"?
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Митрич
1 0
Седой:
Ой.
Дустер подорожал.В базовом комплекте.
Сочувствие барыгам "типаавтодилерам".
Опять сокращать своих менагеров и салоны будут или подминать под себя вторичный рынок,скуля о "просадке продаж"?
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось... , Renault полное говно )
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-:
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z
0 3
О том что, что в известной России известное подорожало, пишут всем известные журналисты, но самое главное известное, что эти журналисты известное ...
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Анонимный пользователь
3 1
(скрытая) Реклама Renault, авто которые никто не покупает )))
Ну прям таки никто? У нас по городу сколько дустеров и логанов ездят посчитай? А так, просто каждый год новые авто дорожают в цене
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Анонимный пользователь
3 0
Ой!!!! Ну как напугали то.....прям смешно....Рено подорожало....чё ТЕРЬ делать то....придется на отоплении экономить.....
А ещё подорожали хёндаи киа, форды так-то, другие автопроизводители тоже в феврале цены поднимут
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Димон
2 0
Ну прям таки никто? У нас по городу сколько дустеров и логанов ездят посчитай? А так, просто каждый год новые авто дорожают в цене
согласен, просто новость не о чём )))
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Японамать
1 0
На этот ширпотреб нужно снижать цена, а не повышать. Наша сказала ,кто их покупать будет? Тогда лучше будет для вас не магазино, а музея...... Савсем нехороший стали, обманывать своя народ.
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123
0 0
По сути с 01.01.2017 они запретили ввоз праворулек, а теперь будут повышать ценники. Все логично. Следом и автотаз, и все остальные поднимут. Зачем париться, если можно стимулировать госдурку и она будет одобрямс "нужные" законы.
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123
0 0
согласен, просто новость не о чём )))
Новость об экономике, но для многих это ни о чем.
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