Выражение «доступная среда», к сожалению, не всегда можно применить к Новокузнецку. Так, у одного из магазинов города в Центральном районе пандус оборудован так, что на коляске не заехать. Об этом ВашГород.ру рассказала читательница Елена.

«Если колясочник по этому пандусу захочет заехать, то он упрётся в дверь. Зачем там вообще этот пандус, спрашивается? Для видимости? Мол, всё делаем для инвалидов, хотя всем, похоже, без разницы на то, как такие люди будут передвигаться. Убрали бы лучше тогда, чтоб не позориться», — написала новокузнечанка.

Отметим, магазин с таким пандусом находится на Орджоникидзе, 17.