В Прокопьевске водитель автобуса перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошёл на маршруте «Красная Горка — Аэропорт».

«В дежурную часть заявитель сообщил, что находящийся за рулем водитель ведет себя неадекватно. Сотрудники экипажа дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД отдела МВД России по г. Прокопьевску остановили транспортное средство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

После прохождения медицинского освидетельствования в крови водителя был обнаружен морфин. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишения прав на срок до 2 лет.

Также проводится проверка в отношении ответственных лиц, которые отправили в рейс водителя-наркомана. Установлено, что микроавтобус принадлежит одному из частных предпринимателей.