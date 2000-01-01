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Водитель автобуса употребил наркотики и перевозил пассажиров в Кузбассе

Сегодня 15:21
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В Прокопьевске водитель автобуса перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошёл на маршруте «Красная Горка — Аэропорт».

«В дежурную часть заявитель сообщил, что находящийся за рулем водитель ведет себя неадекватно. Сотрудники экипажа дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД отдела МВД России по г. Прокопьевску остановили транспортное средство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

После прохождения медицинского освидетельствования в крови водителя был обнаружен морфин. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишения прав на срок до 2 лет.

Также проводится проверка в отношении ответственных лиц, которые отправили в рейс водителя-наркомана. Установлено, что микроавтобус принадлежит одному из частных предпринимателей.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: m.androidmafia.ru
дтп гибдд дезоморфин водитель-наркоман ГУ МВД России по Кемеровской области

Комментарии (2)

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житель
8 0
следующая остановка облаааака белогривые лошадки .....
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Дон Хенаро 36110
1 0
Жесть...медаль наблюдательному пассажиру...спас всех,можно сказать. А врачам выпустившем в рейс наркошу - срок...хотя конечно употребить он мог уже после осмотра, но тем не менее врач должен был заметить что водила торчок...
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