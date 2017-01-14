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Когда можно ездить по «встречке» — Верховный суд России

Сегодня 15:45
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Верховный суд России, рассмотрев дело одного из водителей, наказанного за выезд на «встречку», разъяснил, когда можно выезжать на встречную полосу.

Как передает «Российская газета», автомобилист был пойман на встречной полосе на трассе. За это суд первой инстанции лишил его на полгода водительских прав. Однако, судя по материалам дела, на указанном участке не было ни сплошной линии, ни каких-либо запрещающих знаков. После того, как водитель обратился в Верховный суд, наказание было отменено.

В разъяснении суда отмечается, что такой маневр является нарушением только в тех случаях, когда это прямо запрещено Правилами дорожного движения, а именно, при действии знаков: «обгон запрещен», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств», «Направление движения по полосам», «Круговое движение», либо пересечение сплошной линии разметки.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: alljus.ru
гибдд ПДД правила дорожного движения выезд на встречную полосу Верховный суд РФ

Комментарии (2)

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Сталин
15 2
ну поубиваетесь несколько раз лоб в лоб с встречным транспортом-тогда и поймете когда можно по встречке ездить
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КоляYeti 11427
4 1
наконец-то поставили на место дорожных побирушек, которые требовали водителей производить математические измышления - делить её на части и пр. ЛАБУДУ!
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