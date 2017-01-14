Верховный суд России, рассмотрев дело одного из водителей, наказанного за выезд на «встречку», разъяснил, когда можно выезжать на встречную полосу.

Как передает «Российская газета», автомобилист был пойман на встречной полосе на трассе. За это суд первой инстанции лишил его на полгода водительских прав. Однако, судя по материалам дела, на указанном участке не было ни сплошной линии, ни каких-либо запрещающих знаков. После того, как водитель обратился в Верховный суд, наказание было отменено.

В разъяснении суда отмечается, что такой маневр является нарушением только в тех случаях, когда это прямо запрещено Правилами дорожного движения, а именно, при действии знаков: «обгон запрещен», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств», «Направление движения по полосам», «Круговое движение», либо пересечение сплошной линии разметки.