В начале этой недели в Кузбассе будет прохладно. Но уже к середине морозы сойдут на нет, сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.

Во вторник днём ожидается -21,-26°С, по северу — -31°С. Ночью -16,-23°С. В южных районах области пройдут осадки.

В среду днём потеплеет до -11,-16°С. Ночью воздух охладится до -15,-20°С. Без осадков.

В четверг днём ожидается -11,-16°С, местами -20°С. По северу пройдут осадки. В ночь на Крещение похолодает до -15,-20°С.

В пятницу днём снова осадки и температура воздуха до -12,-17°С.

Подробнее о погоде в Кузбассе на неделю читайте на ВашГород.ру в четверг 19 января.