У знаменитого фэнтези-сериала «Игра Престолов» скоро может появиться спин-офф. Об этом заявил официальный представитель американского телеканала HBO в разговоре о восьмом сезоне саги.

Если спин-офф всё-таки снимут, фанаты не увидят в нём давно полюбившихся Джона Сноу, Тириона Ланнистера и Дейенерис Таргариен. Новый проект может показать только предысторию оригинального сюжета, пишет Лента.ру.

Что касается 7-го и 8-го сезонов сериала, создатели до сих пор не определились с количеством серий. Ранее заявляли, что они будут состоять из 7 и 6 частей соответственно, однако сейчас речь идёт о 8 или даже 9 сериях в каждом. Отметим, 7-й сезон обещают выпустить уже летом 2017 года.

«Игра Престолов» — популярный сериал, созданный на основе цикла книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Выходит с 2011 года и за это время успел десять раз номинироваться на премию «Эмми».