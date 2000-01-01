Группа специалистов провела ряд исследований с целью выяснить, в каком возрасте стоит покупать детям смартфон и другие гаджеты. Результаты показали, что ребенку стоит приобрести телефон в возрасте от 8 до 10 лет.

Как сообщают dni24.com, ученые не советуют вручать ребенку дорогое устройство в качестве игрового гаджета. Он должен выполнять лишь функцию поддержание связи с родителями, а не отвлекать ребенка от учебы.

Как показали проведенные исследования, в которых приняли участие полторы тысячи человек, в возрасте 8−10 лет ребенок уже многое понимает и сможет оценить важность и ценность электронного устройства.