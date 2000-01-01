Заслуженные металлурги, семья Забелиных, уже 16 лет не могут добиться защиты своих прав. В 2000-м году на их участке самовольно построили шахту, рассказала ВашГород.ру Надежда Забелина.

«Садовое общество „Корчакол“, рядом с Малиновкой. С 80-х годов мы там находились, жили — не тужили. В одну прекрасную весну приезжаем, а нас жгут-громят. Мы с сыновьями за 3−4 дня разобрали всё, хотя бы доски, и увезли. А на месте участков построили шахту „Карчиякская“ (переименована в „Тайлепскую“ — прим.ред.)», — сообщила ВашГород.ру Надежда Константиновна.

По закону новокузнечанке, как и другим собственникам, должны были возместить ущерб или предоставить землю в другом месте. Но этого не сделали, и с тех пор Надежда Забелина безуспешно обивает пороги инстанций.

Почти 3 года длились судебные тяжбы. В 2008 году судья Короткова Новокузнецкого муниципального суда постановила в иске отказать. А к этому времени кадастровые карты межевания участков из инстанций волшебным образом пропали, рассказывает собеседница. Они остались в единственном экземпляре у самой новокузнечанки.

Надежда Забелина пробовала договориться с самими собственниками шахты, однако те не выслушивали дачников и попросту выгоняли их, утверждает новокузнечанка.

«Отправляю письма Генпрокуратуре, в Следственный комитет по России, и Путину, и Медведеву. Они спускают мои просьбы в область, область передаёт Новокузнецкому району. А в Новокузнецком районе заявляют, что моего участка в санитарной зоне шахты нет, и якобы переписка со мной прекращена. Отправляла просьбу Жириновскому, он просил Тулеева разобраться. И опять всё так же: Тулеев отправил в область, те в Новокузнецкий район, ну, а дальше ход дел понятен. Обращалась и в Комитет по правам человека, а мне там сказали, что они не уполномочены такими делами заниматься. А в самом Новокузнецком районе с моим делом даже не разбираются, говорят — подавайте в суд. Знают, что суды мы не выстоим", — рассказала Надежда Константиновна.

За 16 лет у Надежды Константиновны уже скопилась огромная кипа документов — в основном это ответы на её обращения и результаты официальных проверок. И почти везде женщине отказывали в помощи, заявляя, что участка Забелиных в санитарно-защитной зоне шахты нет. Между тем размер компенсации, которой она пытается добиться, за все годы вырос до 1,6 миллиона. Но дело, говорит наша собеседница, уже не в деньгах.

«Это уже, если так можно сказать, дело принципа. Если я прекращу свою историю, я буду просто ничтожеством. Я сама себя не буду уважать, что я не смогла добиться правды, имея высшее образование и вырастив сыновей. Если я вот так поверю всем отпискам, можно не жить дальше», — считает Надежда Забелина.

Единственная инстанция, где нарушения закона со стороны шахты всё-таки нашли, это Росреестр. Там Надежде Константиновне сообщили, что по результатам проверки, признаки нарушения требований земельного законодательства усматриваются при использовании земельного участка, предоставленного садовому обществу «Корчакол». Отметили однако, что это не доказательство, и правды ещё нужно добиться.

Сейчас Надежда Забелина снова попробует добиться от властей хоть какой-то помощи. С новыми доводами — ответом от Росреестра — она обратится к Путину и Медведеву. Что ей действительно необходимо, так это чтобы власти перестали спускать её обращения в область и сами повлияли на дело. Ведь так много говорится о противодействии коррупции и ценности прав каждого человека…