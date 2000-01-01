Начальник ГИБДД Новокузнецка обеспокоен большим количеством погибших в ДТП за 2016 год. По словам Сергея Глотова, водители чаще пешеходов становятся виновниками аварий из-за нарушения правил ПДД. Об этом он рассказал в своём обращении к горожанам.

Всего за 12 месяцев в Новокузнецке зарегистрировали 469 аварий, 23 из них — по вине пьяных водителей. Всего в результате аварий за год погибли 34 человека, ранены — 616. Однако многие из происшествий можно было бы предотвратить, если бы близкие водителей проявили активную гражданскую позицию.

«Бывает так, что водитель имеет частую практику, выпив или употребив наркотики, сесть за руль, и его родственники, знакомые, друзья, знают об этом. Почему бы не остановить, не забрать ключи, не настоять на том, чтобы человек не оказался потенциальным нарушителем, а точнее преступником», — передаёт слова Сергея Глотова novokuznetsk.su.

В ГИБДД особенно обеспокоены числом пострадавших в авариях детей. За 2016 год от ДТП погибли 4 юных новокузнечанина: 5-летняя девочка-пешеход, 8-летняя и 13-летняя пассажирки автомобилей и 14-летний велосипедист. Получили травмы 60 детей.

Школьники сегодня очень уязвимы на дорогах, добавил Глотов. И, хотя инспекторы беседуют с детьми на дорогах и в школах, главная ответственность за соблюдение прав ПДД юными новокузнечанами лежит на родителях.

В ГИБДД также напомнили родителям, что детей до 12 лет нужно провозить только в спецкреслах в машине, в вечернее время у каждого ребёнка должен быть светоотражающий предмет.

И закончил свою речь Сергей Глотов напутствием для всех новокузнечан: