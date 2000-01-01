Состояние восьми богатейших людей мира соответствует общему достатку беднейшей половины населения планеты. Об этом сообщает «Российская газета».

В список восьми самых состоятельных людей попал основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-президент Inditex Амансио Ортега, американский инвестор, 90-летний Уоррен Баффет, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, основатель Amazon.com Джефф Безос, разработчик и руководитель Facebook Марк Цукерберг, бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

«Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках всего нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день», — заявил исполнительный директор организации Oxfam Уинни Бьянима.

Чтобы уменьшить растущий разрыв между богатыми и бедными, эксперты призывают увеличивать зарплаты, вводить прогрессивную шкалу налогообложения, противодействовать выводам средств в офшоры.