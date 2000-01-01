Эксперты рынка труда не делают однозначных прогнозов на 2017 год. Одни утверждают, что кризис у нас ещё впереди, другие отмечают, что Россия преодолела самые худшие времена.

По данным службы исследований Зарплата.ру, в 2016 году россияне высоко ценили стабильность и старались удержаться на рабочем месте, даже если были не вполне довольны своей деятельностью. 56,5% не меняли работу в прошлом году. У 41% опрошенных снизился уровень зарплаты.

«По нашим ощущениям, рынок труда не изменился к концу 2016 года, и вряд ли можно ожидать серьезных изменений в первой половине 2017 года. Традиционно высоким спросом пользуются ИТ-специалисты. Этот тренд характерен не только для нашей страны, поэтому наиболее сильные и мобильные находят работу за рубежом, где наши специалисты пользуются достаточно высоким спросом», — резюмирует Елена Кисель, партнер, руководитель направления по подбору персонала Консалтинг-Центра «ШАГ».

В одном эксперты солидарны: для того чтобы оставаться востребованным, нужно больше внимания уделять своему профессиональному развитию.