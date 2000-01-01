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«Как будем жить и работать в 2017 году» — эксперты

Сегодня 09:46
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Эксперты рынка труда не делают однозначных прогнозов на 2017 год. Одни утверждают, что кризис у нас ещё впереди, другие отмечают, что Россия преодолела самые худшие времена.

По данным службы исследований Зарплата.ру, в 2016 году россияне высоко ценили стабильность и старались удержаться на рабочем месте, даже если были не вполне довольны своей деятельностью. 56,5% не меняли работу в прошлом году. У 41% опрошенных снизился уровень зарплаты.

«По нашим ощущениям, рынок труда не изменился к концу 2016 года, и вряд ли можно ожидать серьезных изменений в первой половине 2017 года. Традиционно высоким спросом пользуются ИТ-специалисты. Этот тренд характерен не только для нашей страны, поэтому наиболее сильные и мобильные находят работу за рубежом, где наши специалисты пользуются достаточно высоким спросом», — резюмирует Елена Кисель, партнер, руководитель направления по подбору персонала Консалтинг-Центра «ШАГ».

В одном эксперты солидарны: для того чтобы оставаться востребованным, нужно больше внимания уделять своему профессиональному развитию.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: marsojob.ru
вакансии работа кризис рекрутинг

Комментарии (8)

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новокузнечанка
0 0
жить и работать будет как обычно, "с энтузиазмом".......................................................................
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Гоша
5 1
Мы будем работать больше - они жить лучше... все как обычно...только веселее...
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z
1 0
Одним словом беспреспетивняк, альтернативы нет, если ты не уникален своими знаниями, тебя тут же поменяют на более сговорчивого и приятного. Ибо елита, которая натырила денег, ресурсов, земли не только для себя, но и для своих правнуков сформировалась, и им не нужны конкуренты, а только рабы и немножко слуг.
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Добрые люди говорят...
0 0
Мы будем работать больше - они жить лучше... все как обычно...только веселее...
... и бесплатно!
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Депутаты Пронин и Мамонов из Нефтескважинска
2 0
жить и работать будет как обычно, "с энтузиазмом".......................................................................
А мы вам еще мудрых законов сотню другую придумаем.
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Эксперт
0 0
Так, у нас бюджет из года в год принимает одно и то же парламентское большинство — «Единая Россия». А что такое «Единая Россия»? Специально созданный инструмент для удержания под контролем парламента именно с целью принятия нужного бюджета и нужных законов. Нужных — клановой системе. Вот мы с вами снова выбрали «Единую Россию» — и ситуация сохранится еще на пять лет…

Помимо парламентского контроля в стране зачищен любой общественный контроль. Шумят, конечно, иногда те, кому не все равно, да кто слышит их голос? Ведь главное оружие демократии — пресса — прочно под каблуком государства. И она всячески ретуширует реальную ситуацию в стране, убеждая нас в «пагубности» перемен.

Чтобы побороть коррупцию, нужны перестройка государственного механизма, ликвидация клановой системы, обеспечение открытости власти, контроля за ней. А также жесткие посадки, зачистка госаппарата от коррупционеров, его кардинальное кадровое обновление. © mk
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Седой 10476
0 0
Все эти иксперды похожи на ясновидящих,на стук в дверь вопрошающих:"Кто там?".
Многаслов.
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Хромой путник
0 0
Нормально будем жить. Надо только меньше ныть и брать ж....у в руки, не надеяться на батюшку-царя и государство, а рассчитывать только на свои силы.
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