В правительстве задумались о том, как сократить потери бюджета. Одно из предложений — постепенно отменить льготную ставку НДС, и, так как цены резко вырастут, предоставить малоимущим матпомощь.

Льготную 10%-ную ставку НДС сегодня применяют к продуктам первой необходимости, товарам для детей, лекарствам, книгам и учебникам. Но ежегодно бюджет теряет от неё почти 150 миллиардов рублей, поэтому власти предложили постепенно отменить её.

Если льготную ставку уберут, резко подорожают многие товары. Тяжелей всех придётся многодетным и малоимущим семьям, пишет novokuznetsk.su. В связи с этим власти могут ввести ежемесячную матпомощь в размере 1500 рублей — деньгами или продовольственными карточками.