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Россиянам готовят серьёзное повышение цен

Сегодня 09:49
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В правительстве задумались о том, как сократить потери бюджета. Одно из предложений — постепенно отменить льготную ставку НДС, и, так как цены резко вырастут, предоставить малоимущим матпомощь.

Льготную 10%-ную ставку НДС сегодня применяют к продуктам первой необходимости, товарам для детей, лекарствам, книгам и учебникам. Но ежегодно бюджет теряет от неё почти 150 миллиардов рублей, поэтому власти предложили постепенно отменить её.

Если льготную ставку уберут, резко подорожают многие товары. Тяжелей всех придётся многодетным и малоимущим семьям, пишет novokuznetsk.su. В связи с этим власти могут ввести ежемесячную матпомощь в размере 1500 рублей — деньгами или продовольственными карточками.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: spania24.no
налоги Минфин НДС

Комментарии (10)

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Анонимный пользователь
20 0
Вводите сразу талоны
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ываы
6 0
Талоны только на хлеб. Остальное за хлеб.
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новокузнечанка
0 0
россиянам не привыкать.........................................................
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Гоша
24 0
"В правительстве задумались о том, как сократить потери бюджета"... отобрать у народа...что тут думать то???
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Anton
27 0
А не проще отказаться от этого правительства которое делает все против народа .
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z
5 0
Почему ни кто не хочет платить налоги? Потому что власть не исполняет своих обязательств перед гражданами. 91% готовы получать черную/серую/зеленую зп, так как за деньги купить намного проще, чем убедить чиговника пошевелить ягодами. И если в мск, пухнущей от денег есть и инфраструктурные проекты и забота о людях, и попытки решить проблемы, то в регионах, уки пилят ук на котором разбогатели и теперь боятся потерять власть, потому что тут же сплывет все коррупционерство, мошейничество и уголовничество, и их имущество как минимум конфискуют, как максимум отдадут на растерзание.
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а?
3 0
А когда прокуратура будет проверять остальных высших чиновников? Ведь все же миллионеры и живут не по средствам!
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Вата
2 0
Ой, как хорошо то станет жить, главное как Путин внешнюю политику хорошо ведёт и нас все бояться....ша негры, приклоните колени
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Дон Хенаро 36145
3 0
"В правительстве задумались о том, как сократить потери бюджета"... отобрать у народа...что тут думать то???
ВГ, модераторы, можете удалять можете не удалять но я считаю пора брать вилы...
Власть уже не знает как ободрать народ...
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Седой 10476
4 0
1947 год.СССР первым в мире после войны отменяет продовольственные карточки.2017 год.Правительство "обновленной России",встающей с колен и т.д. и пр. реформы,обамачмо и блаблабла через 25 лет инновационного патриотичного развития нарыло неучтенный ресурс,еще не пущенный в распил.Вводит продовольственные карточки.
Что в этот раз делать?Смеяться над Обамой или читать,как на Украине плохо?
Телевизор,ответь!
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