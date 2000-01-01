В Прокопьевске от острого отравления алкоголем умер месячный ребёнок. 26-летнюю маму обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась, когда прокопчанка ночью выпила спиртное, а затем покормила грудью малыша. Утром ребёнок уже не дышал. В панике женщина бросилась к родственникам, но было уже поздно.

Изначальной версией было удушье. Предполагалось, что мама во время сна навалилась на малыша, и он задохнулся. Но экспертиза полностью опровергла это и установила, что ребёнок погиб от алкоголя. К слову, муж обвиняемой во время её возлияний был на работе.

Прокопчанке предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Свою вину она признаёт и раскаивается. При этом семья характеризуется положительно и на учёте не состоит, рассказали журналисты ТВН.

Отметим, кормящим мамам ни в коем случае нельзя пить алкоголь, ведь с молоком его получит ребёнок. Спиртное создаёт огромную нагрузку на до конца не развитую печень малыша, вредит его нервной и сердечно-сосудистой системе.