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В Кемеровских школах отказались от охранников

Сегодня 10:19
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Кемеровские школы откажутся от услуг частных охранных предприятий. Блюсти порядок на территориях учебных учреждений будут теперь специально обученные и нанятые школами вахтёры. Об этом пишет Комсомольская правда.

Власти Кемерова выяснили, что плата за услуги ЧОПов гораздо больше, чем зарплата самих охранников. Гораздо практичнее будет заключать договор с напрямую с вахтёрами и сторожами, включив их в штат школ. С февраля 2017 года для таких сотрудников начнут проводить обучающие семинары.

Отмечается, что в кемеровских школах договоры с ЧОПами заключают с 2008 года. В последние два года час работы охранника стоил 80−85 рублей. Из этих средств сам сотрудник получал меньше половины. Большая часть денег шла на счёт охранного предприятия. При этом качество услуг оставляло желать лучшего.

Мэрия Кемерова решила изменить ситуацию и включить в штатное расписание школ дополнительную единицу — вахтёра или сторожа. Таким образом, школы смогут обеспечивать порядок собственными силами. На зарплате других сотрудников учебного учреждения это не отразится.

Вахтёры будут следить за порядком, пропускать учителей, учеников и родителей на территорию школы, а в случае ЧП пользоваться тревожной кнопкой. Ранее всё то же самое делали работники ЧОПов.

Администрация Кемерова выделит на это нововведение около 10 миллионов рублей, из которых почти 7 миллионов пойдут на зарплату работников.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Nnm.me
охрана в школе

Комментарии (1)

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виктор
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ну а что достойная зарплата, 40 рублеи в час умножить на 8часов да на 21 выход и в итоги 6720рублеи .при прожиточном минимуме в кузбассе 9608 рублеи. наверное обученные специалисты в очередь на трудоустроиство в школы встанут. кстате по уровню зарплат ,среди регионов россии ,кузбасс занимает почетно высокое 78 место.
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