Кемеровские школы откажутся от услуг частных охранных предприятий. Блюсти порядок на территориях учебных учреждений будут теперь специально обученные и нанятые школами вахтёры. Об этом пишет Комсомольская правда.

Власти Кемерова выяснили, что плата за услуги ЧОПов гораздо больше, чем зарплата самих охранников. Гораздо практичнее будет заключать договор с напрямую с вахтёрами и сторожами, включив их в штат школ. С февраля 2017 года для таких сотрудников начнут проводить обучающие семинары.

Отмечается, что в кемеровских школах договоры с ЧОПами заключают с 2008 года. В последние два года час работы охранника стоил 80−85 рублей. Из этих средств сам сотрудник получал меньше половины. Большая часть денег шла на счёт охранного предприятия. При этом качество услуг оставляло желать лучшего.

Мэрия Кемерова решила изменить ситуацию и включить в штатное расписание школ дополнительную единицу — вахтёра или сторожа. Таким образом, школы смогут обеспечивать порядок собственными силами. На зарплате других сотрудников учебного учреждения это не отразится.

Вахтёры будут следить за порядком, пропускать учителей, учеников и родителей на территорию школы, а в случае ЧП пользоваться тревожной кнопкой. Ранее всё то же самое делали работники ЧОПов.

Администрация Кемерова выделит на это нововведение около 10 миллионов рублей, из которых почти 7 миллионов пойдут на зарплату работников.