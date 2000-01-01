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Плохая работа дорожников привела к шести ДТП за сутки: 9 кузбассовцев пострадали

Сегодня 10:49
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В Кузбассе за минувшие сутки произошло шесть ДТП, пострадали 9 человек. Как отметили в областном ГИБДД одной из причин аварий стали недостатки зимнего содержания дорог.

Одно ДТП случилось в Прокопьевске и пять в Кемерове, в том числе произошла одна массовая авария на проспекте Химиков с участием троллейбуса, автобуса и внедорожника.

«По предварительным данным, водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Химиков со стороны проспекта Комсомольского, при включении разрешающего сигнала выехал на пересечение проезжих частей, при этом не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-320 530, который завершал движение через перекресток. После столкновения троллейбус совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем ТОYОТА LАND СRUISЕR 200», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир троллейбуса, а также пассажир автобуса ПАЗ-320 530.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте "Регион 42 Кемерово"
дтп гибдд уборка снега дорожники спровоцировали дтп

Комментарии (2)

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Ы
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Водятелы, у вас все виноваты кроме вас самих. даже недостатки дорог не приводят к дтп, к ним приводит наглость и самоуверенность
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Четкий
0 0
Водятелы, у вас все виноваты кроме вас самих. даже недостатки дорог не приводят к дтп, к ним приводит наглость и самоуверенность
сгинь, умник! сам поезди на говнодорогах наших и потом говори!
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