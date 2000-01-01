В Кузбассе за минувшие сутки произошло шесть ДТП, пострадали 9 человек. Как отметили в областном ГИБДД одной из причин аварий стали недостатки зимнего содержания дорог.

Одно ДТП случилось в Прокопьевске и пять в Кемерове, в том числе произошла одна массовая авария на проспекте Химиков с участием троллейбуса, автобуса и внедорожника.

«По предварительным данным, водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Химиков со стороны проспекта Комсомольского, при включении разрешающего сигнала выехал на пересечение проезжих частей, при этом не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-320 530, который завершал движение через перекресток. После столкновения троллейбус совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем ТОYОТА LАND СRUISЕR 200», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир троллейбуса, а также пассажир автобуса ПАЗ-320 530.