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Над Сибирью снова пролетел метеорит

Сегодня 10:52
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Жители Омска засняли 16 января, как над городом пролетел метеорит. Яркая вспышка на несколько секунд озарила небо и погасла.

О падении метеорита во «ВКонтакте» сообщили сразу несколько омичей и прислали видео. А в комментариях многие рассказали, что тоже видели небесное явление, но решили, что это был фейерверк.

Как сообщили ВашГород.ру, информация о падении метеорита в Новокузнеций планетарий не поступала. Комментарий от Новосибирского планетария получить не удалось.

В декабре крупный метеорит взорвался над Хакасией, как уже сообщал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: bit-news.ru
омск метеорит

Комментарии (2)

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Кыш
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Упал и упал. все живы ведь? значит можно и не писать, каждый день падают такие
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фейк 100%
0 0
Вообще не естественно падает просто кто-то потренировался в видеоредакторе
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