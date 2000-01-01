Жители Омска засняли 16 января, как над городом пролетел метеорит. Яркая вспышка на несколько секунд озарила небо и погасла.

О падении метеорита во «ВКонтакте» сообщили сразу несколько омичей и прислали видео. А в комментариях многие рассказали, что тоже видели небесное явление, но решили, что это был фейерверк.

Как сообщили ВашГород.ру, информация о падении метеорита в Новокузнеций планетарий не поступала. Комментарий от Новосибирского планетария получить не удалось.

В декабре крупный метеорит взорвался над Хакасией, как уже сообщал ВашГород.ру.