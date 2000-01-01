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Кому доверить здоровье питомца в Новокузнецке? — вопрос дня

Сегодня 12:01
523

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Анна З. просит читателей ВашГород.ру посоветовать ей хорошую ветеринарную клинику.

«Взяли котёнка, сейчас озадачены выбором ветеринара или клиники. Есть в Новокузнецке добрые, внимательные ветеринары? Чтоб всё объясняли нормально, и деньги лишние не брали? А то слышала разные случаи…»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его на нашу почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: вашгород.ру
ветеринарная клиника вопрос дня

Комментарии (27)

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Анонимный пользователь
0 30
Совсем уже рехнулись со своими питомцами! Тут людей то лечить некогда и некому, а вы тут со своими животинами лезете, защитники природы доморощенные
ответить
Харбер
6 0
Я за своего Хатьку хошь кого "порву"! И врача ветеринара выбрал толкового на кузнецова клиника ветеринарная.
ответить
Скептик
2 0
Муниципальники относятся так же как и к людям в поликлиниках. ( 70% случаев- усыпляют). Частные, такие как на ДОЗе лечат но денег сдирают много.
ответить
Настя
7 0
на Горсовете злющая врачиха сидит, не помню как клиника называет. По моему вообще не в адеквате. не пойму, то ли людей ненавидит, то ли животных. То ли всех включая себя.
ответить
хожу-брожу
1 3
А зачем больного котенка взяли.
ответить
Jackie
6 0
А зачем больного котенка взяли.
Вообще-то всех питомцев, тем более маленьких котят, надо на профилактический осмотр к ветеринару отводить.
ответить
Jackie
0 0
Мы тоже взяли недавно котенка, в веткабинете "Велес" проходим у Кучеренко, вроде неплохой доктор, внимательная очень.
ответить
Jackie
0 0
Муниципальники относятся так же как и к людям в поликлиниках. ( 70% случаев- усыпляют). Частные, такие как на ДОЗе лечат но денег сдирают много.
а что там за клиника на дозе?
ответить
хожу-брожу
0 0
Вообще-то всех питомцев, тем более маленьких котят, надо на профилактический осмотр к ветеринару отводить.
Вы ветеринар что ли?
ответить
Дон Хенаро 36194
1 5
Вот читаю я Вопросы дня, каждый день...и диву даюсь, вы это серьезно? Неужели вопросы, например, откуда Шувалов взял 130 миллионов чтобы возить собак на выставку на частном самолете, интересуют в этой стране только Навального?...или доколе будет продолжаться антинародная политика правительства?
Как выбрать для кошечки ветеринара...откройте 2 ГИС, почитайте отзывы...Ну не тема это для обсуждения...
ответить
1
1 0
В клинике Аргос с недавних пор работает врач из Новосибирска. Там квалификация ветврачей гораздо выше, поэтому можете в этой клинике поинтересоваться и к ней ездить.
ответить
Jackie
0 0
Вы ветеринар что ли?
Нет, но питомца недавно взяла.
ответить
хожу-брожу
0 0
Нет, но питомца недавно взяла.
Ну может каких-нибудь очень дорогих и стоит свозить на осмотр, у моих родителей и у меня всегда дома по кошке было, и все жили долго и счастливо, без ветеринаров и вискасов.
ответить
Ага
2 0
Дон Хенаро:
Вот читаю я Вопросы дня, каждый день...и диву даюсь, вы это серьезно? Неужели вопросы, например, откуда Шувалов взял 130 миллионов чтобы возить собак на выставку на частном самолете, интересуют в этой стране только Навального?...или доколе будет продолжаться антинародная политика правительства?
Как выбрать для кошечки ветеринара...откройте 2 ГИС, почитайте отзывы...Ну не тема это для обсуждения...
Как откуда? Ворует!
ответить
Ваше имя
3 0
Говорят в Кузнецком районе на Малоэтажке есть неплохая ветеринарная станция.
ответить
,,
0 0
на Горсовете злющая врачиха сидит, не помню как клиника называет. По моему вообще не в адеквате. не пойму, то ли людей ненавидит, то ли животных. То ли всех включая себя.
Айболит.ну точно ненормальная.Раньше мы ездили туда с собакой.Она, кажется, жуткое удовольствие получает ерничая. Люди в волнении, боятся за питомца, поэтому ей и сходит с рук.Встреться она мне в другом месте - быстро бы ей рот заткнула.
ответить
Дама
1 0
Мы ходили в Аргос к Шкатула - тогда она была заведующей Аргоса. В том числе, из-за этого наша собачка прожила почти 15 лет. Единственно - она всегда настаивает на операции - мы в свое время отказались. А так - всегда грамотно и внимательно.
ответить
хожу-брожу
0 0
Айболит.ну точно ненормальная.Раньше мы ездили туда с собакой.Она, кажется, жуткое удовольствие получает ерничая. Люди в волнении, боятся за питомца, поэтому ей и сходит с рук.Встреться она мне в другом месте - быстро бы ей рот заткнула.
Когда еще молодая была, эта злющия врачиха(мариной кажется зовут) еще нормальная была, но видимо жажда наживы ей разум помутила.
ответить
321
0 0
Айболит.ну точно ненормальная.Раньше мы ездили туда с собакой.Она, кажется, жуткое удовольствие получает ерничая. Люди в волнении, боятся за питомца, поэтому ей и сходит с рук.Встреться она мне в другом месте - быстро бы ей рот заткнула.
ага, бесячая тетка
ни на один вопрос не может нормально ответить
по вопросу - мы ходим в "Аргос"
ответить
321
0 0
а что там за клиника на дозе?
"Энимед" там
ответить
Ольга
0 1
только не Энимед, уже не одно животное сгубили они. Как раз злая тетка на горсовете (клиника Айболит) несколько раз выручала как с котом, так и с собаками. Еще хороший ветеринар работает в аптеке Эдема на Дружбы (Елена Вагина), но я не знаю где она принимает.
ответить
*
0 0
Дон Хенаро:
Вот читаю я Вопросы дня, каждый день...и диву даюсь, вы это серьезно? Неужели вопросы, например, откуда Шувалов взял 130 миллионов чтобы возить собак на выставку на частном самолете, интересуют в этой стране только Навального?...или доколе будет продолжаться антинародная политика правительства?
Как выбрать для кошечки ветеринара...откройте 2 ГИС, почитайте отзывы...Ну не тема это для обсуждения...
А че его обсуждать и его миллионы? Уже обсуждали неоднократно. Толку-то? Да и правильно ответили, всем и так понятно, откуда взялись. Только воду в ступе толочь. Вот если начнут суды и прокуроры интересоваться, тогда другое дело.
ответить
Pavlin
0 0
Были в "Аргосе" кота не спасли(( сделали операцию и отправили домой, кот так и не пришел в себя(( правда было это 3 года назад.
Сейчас собаку водим в ветклинику "Альфа" на Ленина, прекрасные врачи, добрые и отзывчивые.
ответить
Елена
1 0
только не Энимед, уже не одно животное сгубили они. Как раз злая тетка на горсовете (клиника Айболит) несколько раз выручала как с котом, так и с собаками. Еще хороший ветеринар работает в аптеке Эдема на Дружбы (Елена Вагина), но я не знаю где она принимает.
Дотянут хозяева животных до последнего, когда помочь уже не реально, а потом "пишут "Энимед" уже не одно животное сгубили". С себя в первую очередь надо спрашивать.
Лечили и делаем прививки в этой клиники.Всё устраивает. Квалифицированные специалисты, чуткое отношение к животным. Сразу бросается в глаза, что всячески стараются спасти и вылечить каждого больного питомца. Отличный сервис, хорошее оборудование, удобный круглосуточный график. Даже 31 декабря и 1 января работали. Это очень важно, потому что животные заболеть могут когда угодно, в самый неподходящий момент.:)
А цены у них такие же, как и в других клиниках. Посещали раньше "Ваш ветеринар" на Кирова, так там даже повыше будет на некоторые виды услуг.
ответить
Н.
2 0
Ну может каких-нибудь очень дорогих и стоит свозить на осмотр, у моих родителей и у меня всегда дома по кошке было, и все жили долго и счастливо, без ветеринаров и вискасов.
Повезло просто. А сколько кошек и собак чумка косит, потому что на прививки денег жалко было хозяевам.
ответить
321
0 0
Дотянут хозяева животных до последнего, когда помочь уже не реально, а потом "пишут "Энимед" уже не одно животное сгубили". С себя в первую очередь надо спрашивать.
Лечили и делаем прививки в этой клиники.Всё устраивает. Квалифицированные специалисты, чуткое отношение к животным. Сразу бросается в глаза, что всячески стараются спасти и вылечить каждого больного питомца. Отличный сервис, хорошее оборудование, удобный круглосуточный график. Даже 31 декабря и 1 января работали. Это очень важно, потому что животные заболеть могут когда угодно, в самый неподходящий момент.:)
А цены у них такие же, как и в других клиниках. Посещали раньше "Ваш ветеринар" на Кирова, так там даже повыше будет на некоторые виды услуг.
мы, например, не тянули
просто нашу кошку лечили не от того
ответить
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