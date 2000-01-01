только не Энимед, уже не одно животное сгубили они. Как раз злая тетка на горсовете (клиника Айболит) несколько раз выручала как с котом, так и с собаками. Еще хороший ветеринар работает в аптеке Эдема на Дружбы (Елена Вагина), но я не знаю где она принимает.
Дотянут хозяева животных до последнего, когда помочь уже не реально, а потом "пишут "Энимед" уже не одно животное сгубили". С себя в первую очередь надо спрашивать.
Лечили и делаем прививки в этой клиники.Всё устраивает. Квалифицированные специалисты, чуткое отношение к животным. Сразу бросается в глаза, что всячески стараются спасти и вылечить каждого больного питомца. Отличный сервис, хорошее оборудование, удобный круглосуточный график. Даже 31 декабря и 1 января работали. Это очень важно, потому что животные заболеть могут когда угодно, в самый неподходящий момент.:)
А цены у них такие же, как и в других клиниках. Посещали раньше "Ваш ветеринар" на Кирова, так там даже повыше будет на некоторые виды услуг.