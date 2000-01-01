В Новокузнецке в социальных сетях с огромной скоростью распространяется информация о жестоком изнасиловании девушки. Сообщение об этом разместила в социальных сетях якобы сестра пострадавшей.

«Сестричка подрабатывает риелтором и поэтому ничего странного в звонке молодого человека не было. Хорошо что он звонил по вайберу и поэтому у нас осталась фотография. Когда он въезжал в квартиру выяснилось, что у него есть только часть суммы, он пообещал когда будет выезжать, он заплатит. Надо было его в шею гнать еще тогда, но сестра всегда была доверчивой и до последнего верила людям. Все произошло на следующий день, когда он сдавал ключи и должен был отдать часть суммы. Вместо этого он избил и изнасиловал мою сестру. Умоляю вас, помогите найти это животное», — говорится в сообщении.

Также девушка разместила фотографию и копию паспорта молодого человека, которого обвинила в содеянном. Однако у пользователей сети возникла неоднозначная реакция на данную информацию. Кто-то поддержал горожанку. А некоторые посчитали, что данный пост является вбросом, а страница девушки. является «фейковой». Горожане предположили, что девушка мстит молодому человеку за что-то другое.

В Следственном комитете по Кемеровской области журналистам ВашГород.ру пояснили, что информация о данном преступлении в их ведомство не поступала. Также журналисты ВашГород.ру связались автором поста. Девушка пообещала дать ответ в ближайшее время.