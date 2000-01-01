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Новокузнечанина в соцсетях обвинили в изнасиловании риелтора

Сегодня 12:09
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В Новокузнецке в социальных сетях с огромной скоростью распространяется информация о жестоком изнасиловании девушки. Сообщение об этом разместила в социальных сетях якобы сестра пострадавшей.

«Сестричка подрабатывает риелтором и поэтому ничего странного в звонке молодого человека не было. Хорошо что он звонил по вайберу и поэтому у нас осталась фотография. Когда он въезжал в квартиру выяснилось, что у него есть только часть суммы, он пообещал когда будет выезжать, он заплатит. Надо было его в шею гнать еще тогда, но сестра всегда была доверчивой и до последнего верила людям. Все произошло на следующий день, когда он сдавал ключи и должен был отдать часть суммы. Вместо этого он избил и изнасиловал мою сестру. Умоляю вас, помогите найти это животное», — говорится в сообщении.

Также девушка разместила фотографию и копию паспорта молодого человека, которого обвинила в содеянном. Однако у пользователей сети возникла неоднозначная реакция на данную информацию. Кто-то поддержал горожанку. А некоторые посчитали, что данный пост является вбросом, а страница девушки. является «фейковой». Горожане предположили, что девушка мстит молодому человеку за что-то другое.

В Следственном комитете по Кемеровской области журналистам ВашГород.ру пояснили, что информация о данном преступлении в их ведомство не поступала. Также журналисты ВашГород.ру связались автором поста. Девушка пообещала дать ответ в ближайшее время.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
социальные сети изнасилование следственный комитет РФ по Кемеровской области

Комментарии (11)

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Анонимный пользователь
0 2
Интересно, чем дело кончится, то ли это девка мстит парню за то, что он её кинул, то ли на самом деле преступление было((
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Дон Хенаро 36194
8 4
Интересно, чем дело кончится, то ли это девка мстит парню за то, что он её кинул, то ли на самом деле преступление было((
В полицию нужно обращаться если преступление имело место быть...тем более что есть копия паспорта...ВГ если информация подтвердится,то фото не скрывайте...страна должна знать своих "героев".
А девушки риэлторы с шокером должны ходить, поджарила бы "хозяйство" в следующий раз нечем было бы...
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Житель
12 1
Как громко назвали риэлтором по сути обслугу траххаты.
По существу - не было обращения к медикам и заявления в полицию = ничего не было. Скорее всего кинули на деньги вот и мстит/пугает. А за это и статью схлопотать можно.
ответить
Ольга
11 0
Дон Хенаро:
В полицию нужно обращаться если преступление имело место быть...тем более что есть копия паспорта...ВГ если информация подтвердится,то фото не скрывайте...страна должна знать своих "героев".
А девушки риэлторы с шокером должны ходить, поджарила бы "хозяйство" в следующий раз нечем было бы...
Если бы имело место описаное в соцсети, то на руках были бы и результаты СМЭ, и номер талона КУСП, а не голословные обвинения через некую сестру-"прокладку". Судя по всему, обслугу траходрома кинули на деньги и она таким образом пытается отомстить. Красота в том, что девка сама за оговор получит реальный срок. И очень просто.
ответить
Анонимный пользователь
1 4
Если бы имело место описаное в соцсети, то на руках были бы и результаты СМЭ, и номер талона КУСП, а не голословные обвинения через некую сестру-"прокладку". Судя по всему, обслугу траходрома кинули на деньги и она таким образом пытается отомстить. Красота в том, что девка сама за оговор получит реальный срок. И очень просто.
А если это не оговор?
ответить
z
4 4
Как громко назвали риэлтором по сути обслугу траххаты.
По существу - не было обращения к медикам и заявления в полицию = ничего не было. Скорее всего кинули на деньги вот и мстит/пугает. А за это и статью схлопотать можно.
Жуть. Причем здесь профессия?
И доказательства нужны, иначе слово против слова. А поверят скорее муж, чем жен, особенно судьи.
Если есть паспортные данные, то написать заявление это дело 10 минут.
ответить
*
4 0
Почему обратились в соцсети, а не в полицию? Какое-то темное дело.
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Ольга
2 0
А если это не оговор?
Тогда из статьи исчезла бы фраза "информация о данном преступлении в их ведомство не поступала".
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Дон Хенаро 36194
1 0
Тогда из статьи исчезла бы фраза "информация о данном преступлении в их ведомство не поступала".
В общем, информация нуждается в проверке)
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