Администрация Новокузнецка продаёт здание Дома детского творчества № 1.

Продающееся здание находится на Метёлкина, 4. Три года назад там в различных кружках и секциях занимались дети, но потом Дом творчества переехал на Обнорского, 13.

Новое здание просторнее предыдущего, сообщили novokuznetsk.su в администрации города. Благодаря этому в Доме творчества увеличили количество секций, и за 2 года у кружков прибавилось 312 детей. А старое и ставшее ненужным здание власти пытаются продать ещё с 2014 года.

Отметим, сегодня ребятишки могут записаться в Доме творчества на Обнорского на театр, вокал, танцы, журналистику, английский язык и другие занятия.