В ночь с 18 на 19 января наступает праздник Крещение, и многие горожане хотят окунуться в прорубь. Специально для этого городская администрация организовала дополнительные автобусы до парка Водный.

Первый автобус пойдёт от Левого берега (около здания 111Б) до Водного с промежуточными остановками на Октябрьском (бывшая остановка «Хлебозавод») и Авторынке. Расписание этого маршрута:

Левый Берег: 21.30, 22.30, 23:30, 00:30, 02:00, 03:00.

Парк «Водный»: 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:30, 03:30.

Второй автобус отвезёт желающих от Спортсмена (на проспекте Октябрьский) до Водного. Промежуточные остановки те же самые — проспект Октябрьский (бывшая «Хлебозавод») и Авторынок.

Расписание второго маршрута:

Спортсмен: 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:30, 02:30, 03:30.

Парк «Водный»: 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 02:00, 03:00, 04:00.

Эти автобусы пойдут только в ночь с 18 на 19, уточнили в Управлении по транспорту и связи.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в связи с тонким льдом в Новокузнецке купели будут только в Водном. А чтобы избежать давки и больших очередей, горожанам обещают 3 проруби.