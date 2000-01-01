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В ночь на Крещение новокузнечан развезут дополнительные автобусы

Сегодня 13:16
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В ночь с 18 на 19 января наступает праздник Крещение, и многие горожане хотят окунуться в прорубь. Специально для этого городская администрация организовала дополнительные автобусы до парка Водный.

Первый автобус пойдёт от Левого берега (около здания 111Б) до Водного с промежуточными остановками на Октябрьском (бывшая остановка «Хлебозавод») и Авторынке. Расписание этого маршрута:

Левый Берег: 21.30, 22.30, 23:30, 00:30, 02:00, 03:00.

Парк «Водный»: 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:30, 03:30.

Второй автобус отвезёт желающих от Спортсмена (на проспекте Октябрьский) до Водного. Промежуточные остановки те же самые — проспект Октябрьский (бывшая «Хлебозавод») и Авторынок.

Расписание второго маршрута:

Спортсмен: 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:30, 02:30, 03:30.

Парк «Водный»: 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 02:00, 03:00, 04:00.

Эти автобусы пойдут только в ночь с 18 на 19, уточнили в Управлении по транспорту и связи.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в связи с тонким льдом в Новокузнецке купели будут только в Водном. А чтобы избежать давки и больших очередей, горожанам обещают 3 проруби.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: graycell.ru
Крещение купание в проруби

Комментарии (3)

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Евгения
0 0
Сама я в этом не участвую, но просто интересно- как людям из других районов хотя бы до Левого берега добираться?
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Евгения
0 0
Сама я в этом не участвую, но просто интересно- как людям из других районов хотя бы до Левого берега добираться?
Не у всех желающих ведь машины есть.
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Седой 10506
1 0
Сама я в этом не участвую, но просто интересно- как людям из других районов хотя бы до Левого берега добираться?
Помолясь и испросив благословения духовника,пожертвуйте сумму во процветание мирского таксомотора.
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