Участницей рубрики «Женская среда» на ВашГород.ру станет 25-летняя жительница Новокузнецка Анжела Макарова, которая выбрала редкое для девушки хобби — она всерьёз увлекается автозвуком.

Анжела Макарова: Меня всегда больше интересовала техника. Это, конечно, папино влияние. Когда я была маленькой, он брал меня с собой в гараж, а я помогала ему в ремонте как могла. Он научил меня разбираться в машинах, заинтересовал.

В планах у Анжелы — участвовать в соревнованиях по автозвуку наравне с мужчинами и побеждать, а в идеале — стать чемпионом России.

ВГ: Наверное, дорогое удовольствие — переделать автомобиль для участия в фестивале автозвука?

Анжела Макарова: Да, это достаточно дорого — сделать машину на соревновательном уровне. Чемпионами становятся люди, у которых миллион — полтора вложено только в автозвук. Мне пока далеко до этого, но надо с чего-то начинать.

Анжела также расскажет о том, как к её необычному увлечению относятся окружающие, чем притягателен и чем опасен автозвук.

Интервью с Анжелой Макаровой читайте в среду, 18 января, на сайте ВашГород.ру в рубрике «Женская среда».