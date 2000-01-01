В Междуреченске потерялся 7-летний ребёнок. Мальчик вышел раньше времени из автобуса и остался в незнакомом городе. Плачущего мальчика обнаружила прохожая, которая привела его в один из ближайших магазинов согреться. Оттуда и была вызвана полиция.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по сигналу. Они выяснили, что 7- летний ребенок приехал в Междуреченск на междугороднем автобусе из города Мыски. Вместе с бабушкой и дедушкой он направлялся в гости. На одной из остановок по пути следования водитель высадил часть пассажиров. В этот момент мальчик, родственники которого находились в задней части салона, посчитал, что транспортное средство прибыло на конечную остановку. Он самостоятельно вышел на улицу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Когда ребёнка привезли в отдел полиции, го 72-летняя бабушка уже заявила в дежурную часть о пропаже внука. Полицейские сообщили пенсионерке, чтобы та не беспокоилась и направлялась к ним за внуком.