Кузбасский олигарх, предприниматель Александр Щукин лишился 533 миллионов рублей. Со счетов бизнесмена арестовали деньги, также суды забрали у мужчины имущество, пишет «Коммерсантъ».

Ареста имущества и денег Щукина добился его бывший деловой партнёр Руслан Ростовцев, утверждает издание. Ранее предприниматели вместе занимались шахтоуправлениями «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное». Но потом между бизнесменами стали разгораться споры о ранее совместных угольных активах и выданных друг друга займах.

Однако, уточняют журналисты, Александр Щукин не стал сидеть сложа руки и добился ареста активов Ростовцева на 6,7 миллиардов рублей. Такое заявление якобы в ноябре 2016 года вынес окружной суд города Никосия (Кипр).

Как уже сообщал ВашГород.ру, в ноябре 2016 года Александра Щукина, его доверенное лицо Геннадия Вернигора, двух вице-губернаторов Кузбасса и других чинов арестовали. Следком заподозрил их в вымогательстве акций у собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова.

В декабре 2016 года суд продлил Александру Щукину и вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову арест до 13 апреля, как уже рассказывал ВашГород.ру.