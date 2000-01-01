Крещения Господне — один из самых главных и древних христианских праздников, который православные отмечают 19 января. В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Православные верующие в ночь с 18 на 19 января окунаются в проруби с ледяной водой. Это помогает людям очиститься духовно и испытать силу воли и силу духа.

История праздника Крещения

Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах реки Иордан. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в этом Крещении покаяния, но по смирению своему тоже принял Крещение. Именно в этот день Бог явился в трех лицах: Бог Отец — в голосе, Сын Божий — во плоти, Дух Святой — в виде голубя. Потому праздник Крещения ещё называют Богоявлением.

Что подавать на стол в Крещение

17 января заканчиваются святки, а 18 наступает крещенский сочельник — день строгого поста. На Руси в этот день на стол подавали только постные кушанья: готовили кутью из риса, меда и изюма, пекли блины и варили кисель. А вот в сам праздник Крещения поста нет.

Как освящать и использовать крещенскую воду

На Крещение принято освящать воду. В православных храмах это делают два раза: 18 января, в Крещенский сочельник, и в день Богоявления, 19 января. Воду эту называют Агиасмой. Её весь год потом пьют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры. Она даёт силы и здоровье, ею можно окроплять дом. Хранить крещенскую воду следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Как купаться в Крещение

Считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное. Однако, это не церковное таинство, а скорее народная традиция празднования Крещения. 18 и 19 января верующие окунаются в проруби или иордани, которые предварительно освящаются. Принято, зайдя в воду, 3 раза быстро окунуться в воду с головой, 3 раза перекреститься и сказать: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Где купаться в Кузбассе

В Новокузнецке в этом году откроется только одна купель — в парке отдыха «Водный» в Центральном районе города. С 18 часов 18 января и до полуночи 19 января купель будет открыта для новокузнечан.

В Кемерове приготовят 4 купели. Жители Кировского и Рудничного районов 18 и 19 января смогут искупаться в купели у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской в посёлке Боровой. В Центральном районе можно будет искупаться в источнике у зоны отдыха «Чайка» или в купели у Храма прихода воскресения Христова. Для жителей Ленинского района организуют купание у Озера Красное.

Что нельзя делать на Крещение

На Крещение нельзя работать — этот день посвящают очищению своей души от грехов. Также на Крещение не стоит увлекаться святочными гаданиями — их время уже прошло. Еще один запрет распространяется на бурные застолья.