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Депутаты Новокузнецка подрались на заседании

Сегодня 16:02
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Политики, хоть люди и серьёзные, но так же подвержены эмоциям, как и все. Пример тому произошёл 17 января на заседании Новокузнецкого горсовета, где в схватке сошлись представитель «ЛДПР» Эдуард Тяпикин и член «Единой России» Сергей Ливадный.

Ссора возникла, когда кто-то предложил запретить СМИ ходить на заседания Горсовета. Эдуард Тяпикин, услышав это, якобы возмутился, а Сергей Ливадный напал на него, пишет SU.

«Когда я стоял к нему спиной, он ударил меня, старался попасть в лицо. До того, как его оттащили, он успел несколько раз ударить меня. Сейчас я пишу заявление в ОП «Левобережный» «— передаёт слова Тяпикина SU.

Сергей Ливадный же заявил «Кузпрессу», что «Эдик Тяпикин» его «достал» и оскорбил, заявив, что Ливадный «без ума».
А пресс-секретарь горсовета Ирина Лихоткина добавила SU, что конфликт между депутатами — их личное дело и к деятельности Совета никак не относится. Предложение запретить СМИ присутствовать на заседаниях она назвала «неправдой».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: incolors.club
депутаты драка новокузнецкий горсовет

Комментарии (6)

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Горожанин
2 0
Эмоциональные и вспыльчивые. Меру надо знать, где ты и чем занимаешься. Но психология личности наука тонкая. Да и кого сейчас удивят такие выходки .
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Венz
4 0
На корпоративе по указанию директора телохранитель избивает трудовой коллектив.
В горсовете депутаты при помощи спорят о роли прессы в работе ветвей власти.
Бывший гаишный чин сметает личным автомобилем на смерть людей.
Действующий адвокат-бизнесмен давит людей.
Идет следствие по делам, где фигурантами являются заместители регионального руководителя.
- Что происходит в области?
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2
1 0
Ой, Вань, смотри, какие кловуны!

В. Высоцкий
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Екарный Бабай
2 0
На корпоративе по указанию директора телохранитель избивает трудовой коллектив.
В горсовете депутаты при помощи спорят о роли прессы в работе ветвей власти.
Бывший гаишный чин сметает личным автомобилем на смерть людей.
Действующий адвокат-бизнесмен давит людей.
Идет следствие по делам, где фигурантами являются заместители регионального руководителя.
- Что происходит в области?
Беспредел,а что вы хотели если мер бывший бандюган,причём так на побегушках.
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Колян
0 0
Пресса должна быть в курсе всех событий, но крысы хотят делать все по-тихому! ЛДПР гасите этих едрокрыс! Весь город за вас! Давно пора называть вещи своими именами!
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хожу-брожу
0 0
У-уфф!, наконец то и в нашем уезде что-то случилось, может теперь хоть вспомнят про нас.
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