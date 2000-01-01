Политики, хоть люди и серьёзные, но так же подвержены эмоциям, как и все. Пример тому произошёл 17 января на заседании Новокузнецкого горсовета, где в схватке сошлись представитель «ЛДПР» Эдуард Тяпикин и член «Единой России» Сергей Ливадный.

Ссора возникла, когда кто-то предложил запретить СМИ ходить на заседания Горсовета. Эдуард Тяпикин, услышав это, якобы возмутился, а Сергей Ливадный напал на него, пишет SU.

«Когда я стоял к нему спиной, он ударил меня, старался попасть в лицо. До того, как его оттащили, он успел несколько раз ударить меня. Сейчас я пишу заявление в ОП «Левобережный» «— передаёт слова Тяпикина SU.

Сергей Ливадный же заявил «Кузпрессу», что «Эдик Тяпикин» его «достал» и оскорбил, заявив, что Ливадный «без ума».

А пресс-секретарь горсовета Ирина Лихоткина добавила SU, что конфликт между депутатами — их личное дело и к деятельности Совета никак не относится. Предложение запретить СМИ присутствовать на заседаниях она назвала «неправдой».