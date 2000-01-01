Суши из японской диковинки уже давно превратились в излюбленное россиянами лакомство. Редко какое торжество обходится без этой восточной закуски. Почти в каждом кузбасском городе сегодня открыты множество точек по заказу роллов.

А где в Кемерове лучше заказать суши, ВашГород.ру узнавал на «Флампе». Мы составили рейтинг из 5 компаний по доставке с самыми высокими оценками на сайте, у которых при этом было не менее 20 отзывов. Поехали!

На первом месте у кемеровчан суши-магазин «Токио» с оценкой в 4,8. На «Флампе» у точки 44 отзыва, из которых только 1 негативный. Кемеровчане отмечают, что у «Токио» очень вежливый персонал, доступные цены и хороший выбор суши, среди которых есть и вегетарианские.

Из недостатков доставки называется только отсутствие безналичного расчёта, а один кемеровчанин пожаловался на отравление якобы продукцией «Токио».

«Если хочется вкусные роллы, быстро, близко и доступно, то только сюда. Цены приемлемые, суши нормального размера, готовят быстро. Когда лень идти, заказываю доставку. Но чаще всего забираю сама, также позвонив и сделав заказ. Первое время смущало, что оператор не спрашивает твой номер, ну, значит, так задумано, привыкла. Персонал всегда вежливый, всё нравится, рекомендую», — написала пользовательница с ником Good_girl.

«Заказал как-то недавно здесь суши, так как место ранее пользовалось авторитетом, всегда приобретал, и даже волос в прошлом заказе не остановил от очередной покупки. Но не тут-то было, после всей трапезы, спустя 30 минут появилась тошнота, а затем и все симптомы отравления, несколько дней стали вырезанными из рабочей недели из-за небольшой порции роллов от этой „чудесной“ конторы», — рассказал Vadim Petrov.

На втором месте служба доставки суши «Инь-Янь» с оценкой в 4,5. У них также 44 отзыва, из которых отрицательных только два.

По словам кемеровчан, компания не экономит на продуктах — в роллах всегда толстый слой рыбы, не скупятся и на сыр. Несмотря на это, у доставки всегда есть различные скидки.

«Роллы от „Инь-Янь“ восхитительны! Всем рекомендую, вкусные, много сыра, чувствуется, что на продуктах не экономят. Спасибо вам за вкусный ужин. Я и так ваша постоянная клиентка, буду брать ещё чаще», — поделилась Леди19.

«Прошло не так много времени, мнение об „Инь-Янь“ изменились. Последних три раза брали суши по акции именинник (-25% скидка). У мамы был юбилей, и приезжало очень много родственников. Когда пришли за третьим заказом по акции, отношение было просто хамским. В заказ демонстративно был положен прокисший васаби и заветренный имбирь. Все это сопровождалось хихиканьем и ухмылками», — рассказала Milini.

Из недостатков доставки кемеровчане также отметили не всегда острый васаби и не очень широкий ассортимент.

Третье место занимает суши-бар «Йокосо» с оценкой 4,4. О нём кемеровчане написали целых 193 отзыва, из которых 20 отрицательных.

Плюсы этой доставки: большие и свежие роллы, вежливые курьеры, утверждают клиенты. А вот не понравились любителям японской кухни долгая доставка, порой холодные суши и забывчивость поваров.

«Всегда вкусные роллы, большие порции, чистенько и аккуратно упаковано. Доставка в пределах нормы. Заказываем с самого открытия и всегда довольны», — рассказала Ирина Волк.

«Ребята, что с вами случилось? Уже второй раз нам не докладывают приборов! В прошлый раз просили сервировать на 5 человек, а палочек привезли на 4. Жвачек на 3. А в этот раз палочек не положили вообще! Просто 0 палочек на шестерых! А мы, кстати говоря, как раз переехали в новую квартиру, и у нас не было под рукой столовых приборов… вообще не было. И, как вы думаете, мы ели?! Баночек под соевый соус положили 5, ну и жвачек опять 3», — пишет Limpopo.

Четвёртую строчку заняла доставка «Папай Суши» с оценкой 3,5. У компании 62 отзыва: 21 отрицательный и 41 положительный.

Кемеровчанам понравились приемлемые цены, быстрая доставка, большое количество начинки в роллах и возможность накопительной скидки.

Из недостатков сразу несколько горожан отметили, что рыбу нарезают слишком тонко. Также клиентов не устроил слипшийся и пресный рис.

«Заказали вчера, привезли вовремя (через 50 минут). Оформление приятное, на вкус радует, по составляющей плюс. Понравился очень имбирь, он какой-то очень и очень вкусный. Васаби сильный. Заказываем уже здесь не первый раз и закажем ещё, спасибо за ужин», — рассказал man82.

«Такая оценка только за васаби и имбирь — они очень вкусные. Роллы сделаны неаккуратно, напрочь разваливаются. Водоросли разодранные, начинка вываливается, все роллы слипшиеся. Рыба очень тонко нарезана. И еще сложилось такое впечатление, что набор состоял из одних „попок“, как будто кому-то готовили роллы, а весь неликвид решили мне скинуть. Жаль, что фото не сделала. На 2-х человек положили один соусницу. Совершенно не понравился заказ в этой доставке. Не советую заказывать», — утверждает Olga Gushchina.

На пятом месте доставка «Суши-Маркет» с оценкой 3,4 и 62 отзывами, из которых однако целых 18 отрицательных.

Плюсы этой компании — невысокие цены и свежая продукция. Некоторые также похвалили точку за указание в чеке калорий. Недостатками кемеровчане назвали разваливающиеся роллы и присутствие в еде посторонних предметов. Одной горожанке в суши якобы попался кусок стекла, другая заметила резинку для денег.

«Покупали суши (прилавок возле эскалатора). Остались довольны всем, видимо, работа с персоналом была проведена очень тщательно. Суши обалденные! Брали „Филадельфию“ и „Лаву“. Роллы большие, свежие и очень вкусные, позже поняли, чтобы нужно было брать больше. Девушка очень вежливая и быстрая, чек дали! „Суши-маркет“ заслужено получает 5», — утверждает Эклерка.

«Заказали через приложение zakazaka. Опоздали на 40 минут, после звонка сообщили что заказ только выехал с пр. Кузнецкого. Сет из 80 шт. Рис сварен до состояния картофельного пюре. Самой начинки в роллах кот наплакал. Роллы так же были холодными, а картофель фри еще и влажным. Заказом остались недовольны», — рассказал Alex.

Желаем читателям всегда вкусных и свежих суши!













