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В кузбасской кофейне отравились четыре человека

Сегодня 17:30
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Кофейня «Марсель» в Юрге заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Так решил суд после того, как в октябре 2016 года в заведении отравились четыре клиента.

Все пострадавшие ели салат «Олимп», рассказали в Арбитражном суде Кузбасса. После этого в кофейню с проверкой пришёл Роспотребнадзор и обнаружил множество нарушений. Так, у повара нашли золотистый стафилоккок, у многих продуктов не был указан срок годности и так далее.

Теперь у компании есть 60 дней, чтобы внести штраф.

Отметим, это не первая жалоба клиентов на «Марсель». В 2015 году кузбассовец заявил о супе с тараканом, как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о жалобе новокузнечанки на червей, которых она якобы нашла в рыбе от новокузнецкого кафе.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: dozbar.ru
отравление юрга кофейня "Марсель"

Комментарии (4)

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22 3
Не в кузбасской кофейне, а в Юргинской кофейне!!!
достало это обобщение
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Смс
2 14
Не в кузбасской кофейне, а в Юргинской кофейне!!!
достало это обобщение
То есть юрга это не кузбасс?!
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да, да, да
23 0
То есть юрга это не кузбасс?!
Можно тогда сказать: "В одной из кафе в России"
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