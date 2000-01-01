Кофейня «Марсель» в Юрге заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Так решил суд после того, как в октябре 2016 года в заведении отравились четыре клиента.

Все пострадавшие ели салат «Олимп», рассказали в Арбитражном суде Кузбасса. После этого в кофейню с проверкой пришёл Роспотребнадзор и обнаружил множество нарушений. Так, у повара нашли золотистый стафилоккок, у многих продуктов не был указан срок годности и так далее.

Теперь у компании есть 60 дней, чтобы внести штраф.

Отметим, это не первая жалоба клиентов на «Марсель». В 2015 году кузбассовец заявил о супе с тараканом, как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о жалобе новокузнечанки на червей, которых она якобы нашла в рыбе от новокузнецкого кафе.