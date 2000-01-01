В Министерстве финансов опровергли сообщения о якобы отмене льготной налоговой ставки НДС на товары. Ранее ряд СМИ, в том числе и ВашГород.ру, сообщил о повышении цен в связи с будущим исчезновением 10%-го налога.

Идея отменить льготную налоговую ставку действительно звучала в Минфине. Однако серьёзно это предложение никто не обсуждал, пишет Газета.ру со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова.

Чиновник также заявил, что нужно адекватно оценивать социальные последствия отмены льготной ставки НДС.