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Минфин прокомментировал заявление о серьёзном повышении цен

Сегодня 19:00
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В Министерстве финансов опровергли сообщения о якобы отмене льготной налоговой ставки НДС на товары. Ранее ряд СМИ, в том числе и ВашГород.ру, сообщил о повышении цен в связи с будущим исчезновением 10%-го налога.

Идея отменить льготную налоговую ставку действительно звучала в Минфине. Однако серьёзно это предложение никто не обсуждал, пишет Газета.ру со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова.

Чиновник также заявил, что нужно адекватно оценивать социальные последствия отмены льготной ставки НДС.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: svopi.ru
налоги Минфин НДС

Комментарии (2)

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местный-2
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Это уже смешно слушать .Все уже знают про теорию"Окна Овертона".
Раз тему вбросили,значит так и будет....сначала только накачают ее смыслом,как им кажется.
Им ...имелось в виду в Минфине или в правительстве,в чем разницы нет.Они все источают очень умные мысли,которые им не принадлежат.....от них только запах исходит,для кого -то может и аромат.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
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Так полагаю, что это не он решать будет. Назначили третьестепенную сошку народишко подуспокоить на время.
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