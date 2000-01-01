Вместо уволенного директора школы № 89 Виталия Ткачева назначена Вера Павлова. Об этом журналистам ВашГород.ру сообщил источник.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в общеобразовательной школе № 89 Новокузнецка директор оскорблял учителей и привлекал детей к труду без согласия родителей. Также руководитель устроил, по мнению родителей, незаконную перепланировку в здании. После подтверждения этих фактов директор Виталий Ткачёв был уволен.

Вера Иосифовна Павлова имеет 33 года педагогического стажа. До назначения работала 12 лет заведующей учебной частью по учебно-воспитательной работе в одном из образовательных учреждений Новокузнецка.