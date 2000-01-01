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«Хочу доказать, что девушки тоже разбираются в автозвуке» — Анжела Макарова в рубрике «Женская среда»

Сегодня 08:00
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Каких только увлечений нет у современных женщин! Из самых известных — скрапбукинг и декупаж, блоггинг и ландшафтный дизайн, участие в квестах и тренингах. Сегодняшняя героиня рубрики «Женская среда» выбрала редкое для девушки хобби — она всерьёз увлекается автозвуком.

Анжела Макарова сама позвонила в редакцию ВашГород.ру и предложила рассказать своём хобби, которое считает самым увлекательным на свете. Мы встретились в ресторане-пивоварне «Paulaner Brauhaus», чтобы познакомиться, попить кофе, перекусить пирожными и поговорить.

Поклонница громкого и качественного автозвука оказалась хрупкой 25-летней блондинкой с нежным голосом и очаровательной улыбкой.

ВГ: Анжела, всё-таки автозвук — это больше мужское увлечение. Почему не вязание, не выращивание цветов, не что-нибудь девчачье?

Анжела Макарова: Меня всегда больше интересовала техника. Это, конечно, папино влияние. Когда я была маленькой, он брал меня с собой в гараж, а я помогала ему в ремонте как могла. Он научил меня разбираться в машинах, заинтересовал. Я выросла и пошла по папиным стопам. Мы оба — инженеры в строительстве, даже работаем в одной компании.

ВГ: Мама не ревновала? Наверное, тоже хотелось дочку научить своим премудростям?

Анжела Макарова: Мама ревновала, было такое. Но у меня есть младшая сестра, она — полная мне противоположность: творческая, интересуется искусством. Вот она — мамина дочка.

ВГ: Автозвуком тоже папа заинтересовал?

Анжела Макарова: Нет, здесь я сама. Года четыре назад посетила фестиваль «Best Tuning Fest» в Кемерове. Все машины-участницы там были тюнингованные, с наворотами самыми разными: у одних — звук; у других — двигатели, подвески; третья — переделана под танк. У кого как фантазия работает. Потрясающее зрелище! Я стала ездить каждый год на этот фестиваль. А в прошлом году случайно узнала, что есть ещё соревнования по автозвуку. Поехала и влюбилась! За лето побывала на восьми таких фестивалях: в Новосибирске, Томске, Кемерове, Киселевске, Новокузнецке, Красноярске, Бийске и Барнауле.

ВГ: Что именно так впечатлило?

Анжела Макарова: Прежде всего, невероятная атмосфера: множество машин, они все классные, с любовью, качественно сделанные. Невозможно поверить, что можно из обычного автомобиля сделать такой громкий и мощный суперкар. А когда садишься в него, испытываешь такие эмоции! Я на каждом соревновании снимала видео, где у меня развеваются волосы от звука. Как в роликах показывают. Так мне это понравилось!

ВГ: Это только эмоции или и на физическом уровне ещё какие-то ощущения?

Анжела Макарова: Когда в машине сидишь, всё давление воздуха проходит через тебя, в буквальном смысле. Становится даже тяжело дышать. Вот тогда испытываешь восторг и непередаваемые ощущения. Один раз сидела в машине, в которой вообще невозможно было дышать. Там долго и не просидишь. Даже рядом стоять тяжело. А внутри…

ВГ: Довольно экстремально. Не опасно для здоровья?

Анжела Макарова: Это зависит от частоты. До 40 герц нормально переносится, а если больше, то опасно — могут и перепонки лопнуть. Поэтому когда чемпионы на соревнованиях замеряют звук, они выходят из машины.

ВГ: Анжела, ты всегда участвовала как зритель? Участником быть не приходилось?

Анжела Макарова: Очень хотелось попробовать, но, к сожалению, моя машина не могла конкурировать с такими автомобилями, которые участвовали в фестивале. Поэтому сейчас я собираю своё авто. В этом году я обязательно буду участвовать и забирать призы.

ВГ: Что значит собрать машину для фестиваля автозвука?

Анжела Макарова: Для начала нужно сделать минимальную потерю звука, провести полную звукоизоляцию. Меньше звука будет уходить, больше оставаться в машине. Чтобы колонки играли хорошо, громко, не нагревались и не горели, нужна проводка. Да, могут даже загореться, такое было на одном из фестивалей. Я всё делаю сама. Вот в дверь вставляла колонку большую, как намучилась! Сказывается, конечно, недостаток у меня и физической силы, и технических знаний и умений, и практики. Вроде что-то посмотрела, прочитала, подсказали, а когда начинаешь делать впервые, то возникают всякие сложности. Для построения автозвука, нужно все делать качественно и точно. Приходится читать литературу, смотреть обзоры на ютубе.

ВГ: Наверное, дорогое удовольствие — переделать автомобиль?

Анжела Макарова: Да, это достаточно дорого — сделать машину на соревновательном уровне. Чемпионами становятся люди, у которых миллион — полтора вложено только в автозвук. Мне пока далеко до этого, но надо с чего-то начинать.

ВГ: Анжела, кто тебе помогает? Есть единомышленники, люди, которые поддерживают, направляют, советуют?

Анжела Макарова: Да, без них вообще никуда. Если бы их не было, я бы уже давно плюнула. Честно сказать, не думала, что найдутся такие люди, которые поддержат, скажут: «Молодец, давай, давай!». А ведь это совсем незнакомые люди, с которыми я общаюсь только в интернете.

ВГ: А что подруги говорят, родители?

Анжела Макарова: Ну, подруг у меня мало очень. Интересы слишком разные. Удивляются, конечно. А мама и папа — за. Когда у меня был слабенький сабвуфер и две большие колонки, я включала им музыку, они поняли, что это удовольствие: чистый звук и вибрация по телу. Они меня поддерживают.

ВГ: Вот переделаешь ты свою машину. Что дальше? К чему стремишься по большому счёту?

Анжела Макарова: Хотелось бы ездить на фестивали по автозвуку, побеждать, стать чемпионом России. Хотелось бы в Новокузнецке организовать такой фестиваль, проводить соревнования. Можно было бы в дальнейшем открыть магазин автозвука.

А ещё хочется признания, доказать, что девушки тоже знают, могут, разбираются в этом. Считается, что автозвук — это сугубо мужское дело. Я надеюсь, что где-то всё-таки есть девушки, которые так же, как и я увлечены автозвуком. Может быть после того, как выйдет эта статья, найдутся мои единомышленницы и откликнутся.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: вашгород.ру
Женская среда Анжела Макарова

Комментарии (13)

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Злой психолог
11 2
Я взрослый человек и громкая музыка в машине ("долбит как надо") считаю несусветными понтами и глупостью, мещающими адекватному вождению. Девушка просто пропиарилась.
ответить
Ненавижу психологов
2 12
Я взрослый человек и громкая музыка в машине ("долбит как надо") считаю несусветными понтами и глупостью, мещающими адекватному вождению. Девушка просто пропиарилась.
Вы знаете, что автозвук - это такой же спорт, как все остальные виды автоспорта? Если нет, то мне вас жаль
ответить
ТэБЭ
11 2
Вы знаете, что автозвук - это такой же спорт, как все остальные виды автоспорта? Если нет, то мне вас жаль
А можно узнать с каких хренов автозвук стал видом спорта? Какие такие мышцы развивает звук? Уши прохожих чтоль?
ответить
ТБ
2 8
А можно узнать с каких хренов автозвук стал видом спорта? Какие такие мышцы развивает звук? Уши прохожих чтоль?
хахаха, если спорт для вас это только чел. физ. нагрузки, то мне больше нечего сказать
ответить
не психолог
7 0
Вы знаете, что автозвук - это такой же спорт, как все остальные виды автоспорта? Если нет, то мне вас жаль
Во-первых, Вам никого не жаль.
Во-вторых, "автозвук - это такой же спорт, как все остальные виды автоспорта" - это очень даже спорное утверждение.
Хм ... автозвук и спорт ... смешно даже. Где там спорт?
Спорт - это соревнование, сопоставление физических или интеллектуальных способностей.
А здесь что? Кто лучше запакует и упакует своё корыто?
ответить
хихихи
7 0
хахаха, если спорт для вас это только чел. физ. нагрузки, то мне больше нечего сказать
Да Вам, похоже, вообще нечего сказать.
То мне вас жаль, то нечего сказать.
То ли ещё будет ...
Да что там "нечего сказать", лет в 40-45 уже нечем слышать будет, слуховой аппарат уже надо будет заказывать.
ответить
Vasya
1 3
Лицо не очень, а станок хорош...
ответить
321
0 0
Я взрослый человек и громкая музыка в машине ("долбит как надо") считаю несусветными понтами и глупостью, мещающими адекватному вождению. Девушка просто пропиарилась.
ну так они и не для вождения это делают
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Бу-га-га
6 0
хахаха, если спорт для вас это только чел. физ. нагрузки, то мне больше нечего сказать
Автозвук - это спорт??! Бу-га-га ......................
ответить
Простите,вырвалось
0 0
А я б ей вдул...;)
ответить
Читатель
1 0
Особенно смешно когда проезжает мимо какая-нибудь девятка, у нее саб в багажнике, надпись "долбит ох..." и при этом весь кузов, вся пластмасса дребезжит)))
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жоз
1 0
Какая у нее доказательная база что она разбирается в вопросе? Из самопиара видно только одно, она тащится просто от уровня децибел бумцыцы в качестве вибратора ее внутренних органов.
ответить
Хельга
0 0
Во-первых, Вам никого не жаль.
Во-вторых, "автозвук - это такой же спорт, как все остальные виды автоспорта" - это очень даже спорное утверждение.
Хм ... автозвук и спорт ... смешно даже. Где там спорт?
Спорт - это соревнование, сопоставление физических или интеллектуальных способностей.
А здесь что? Кто лучше запакует и упакует своё корыто?
Ну по этим критериям автозвук как раз и спорт.на автомобиль уходит очень много физических и умственных затрат ну и материальных конечно.и очень много времени готовится нужно. Если для вас автозвук это вкрутить колонки и поставить саб то не обьяснить вам этого.
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