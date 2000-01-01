Каких только увлечений нет у современных женщин! Из самых известных — скрапбукинг и декупаж, блоггинг и ландшафтный дизайн, участие в квестах и тренингах. Сегодняшняя героиня рубрики «Женская среда» выбрала редкое для девушки хобби — она всерьёз увлекается автозвуком.

Анжела Макарова сама позвонила в редакцию ВашГород.ру и предложила рассказать своём хобби, которое считает самым увлекательным на свете. Мы встретились в ресторане-пивоварне «Paulaner Brauhaus», чтобы познакомиться, попить кофе, перекусить пирожными и поговорить.

Поклонница громкого и качественного автозвука оказалась хрупкой 25-летней блондинкой с нежным голосом и очаровательной улыбкой.

ВГ: Анжела, всё-таки автозвук — это больше мужское увлечение. Почему не вязание, не выращивание цветов, не что-нибудь девчачье?

Анжела Макарова: Меня всегда больше интересовала техника. Это, конечно, папино влияние. Когда я была маленькой, он брал меня с собой в гараж, а я помогала ему в ремонте как могла. Он научил меня разбираться в машинах, заинтересовал. Я выросла и пошла по папиным стопам. Мы оба — инженеры в строительстве, даже работаем в одной компании.

ВГ: Мама не ревновала? Наверное, тоже хотелось дочку научить своим премудростям?

Анжела Макарова: Мама ревновала, было такое. Но у меня есть младшая сестра, она — полная мне противоположность: творческая, интересуется искусством. Вот она — мамина дочка.

ВГ: Автозвуком тоже папа заинтересовал?

Анжела Макарова: Нет, здесь я сама. Года четыре назад посетила фестиваль «Best Tuning Fest» в Кемерове. Все машины-участницы там были тюнингованные, с наворотами самыми разными: у одних — звук; у других — двигатели, подвески; третья — переделана под танк. У кого как фантазия работает. Потрясающее зрелище! Я стала ездить каждый год на этот фестиваль. А в прошлом году случайно узнала, что есть ещё соревнования по автозвуку. Поехала и влюбилась! За лето побывала на восьми таких фестивалях: в Новосибирске, Томске, Кемерове, Киселевске, Новокузнецке, Красноярске, Бийске и Барнауле.

ВГ: Что именно так впечатлило?

Анжела Макарова: Прежде всего, невероятная атмосфера: множество машин, они все классные, с любовью, качественно сделанные. Невозможно поверить, что можно из обычного автомобиля сделать такой громкий и мощный суперкар. А когда садишься в него, испытываешь такие эмоции! Я на каждом соревновании снимала видео, где у меня развеваются волосы от звука. Как в роликах показывают. Так мне это понравилось!

ВГ: Это только эмоции или и на физическом уровне ещё какие-то ощущения?

Анжела Макарова: Когда в машине сидишь, всё давление воздуха проходит через тебя, в буквальном смысле. Становится даже тяжело дышать. Вот тогда испытываешь восторг и непередаваемые ощущения. Один раз сидела в машине, в которой вообще невозможно было дышать. Там долго и не просидишь. Даже рядом стоять тяжело. А внутри…

ВГ: Довольно экстремально. Не опасно для здоровья?

Анжела Макарова: Это зависит от частоты. До 40 герц нормально переносится, а если больше, то опасно — могут и перепонки лопнуть. Поэтому когда чемпионы на соревнованиях замеряют звук, они выходят из машины.

ВГ: Анжела, ты всегда участвовала как зритель? Участником быть не приходилось?

Анжела Макарова: Очень хотелось попробовать, но, к сожалению, моя машина не могла конкурировать с такими автомобилями, которые участвовали в фестивале. Поэтому сейчас я собираю своё авто. В этом году я обязательно буду участвовать и забирать призы.

ВГ: Что значит собрать машину для фестиваля автозвука?

Анжела Макарова: Для начала нужно сделать минимальную потерю звука, провести полную звукоизоляцию. Меньше звука будет уходить, больше оставаться в машине. Чтобы колонки играли хорошо, громко, не нагревались и не горели, нужна проводка. Да, могут даже загореться, такое было на одном из фестивалей. Я всё делаю сама. Вот в дверь вставляла колонку большую, как намучилась! Сказывается, конечно, недостаток у меня и физической силы, и технических знаний и умений, и практики. Вроде что-то посмотрела, прочитала, подсказали, а когда начинаешь делать впервые, то возникают всякие сложности. Для построения автозвука, нужно все делать качественно и точно. Приходится читать литературу, смотреть обзоры на ютубе.

ВГ: Наверное, дорогое удовольствие — переделать автомобиль?

Анжела Макарова: Да, это достаточно дорого — сделать машину на соревновательном уровне. Чемпионами становятся люди, у которых миллион — полтора вложено только в автозвук. Мне пока далеко до этого, но надо с чего-то начинать.

ВГ: Анжела, кто тебе помогает? Есть единомышленники, люди, которые поддерживают, направляют, советуют?

Анжела Макарова: Да, без них вообще никуда. Если бы их не было, я бы уже давно плюнула. Честно сказать, не думала, что найдутся такие люди, которые поддержат, скажут: «Молодец, давай, давай!». А ведь это совсем незнакомые люди, с которыми я общаюсь только в интернете.

ВГ: А что подруги говорят, родители?

Анжела Макарова: Ну, подруг у меня мало очень. Интересы слишком разные. Удивляются, конечно. А мама и папа — за. Когда у меня был слабенький сабвуфер и две большие колонки, я включала им музыку, они поняли, что это удовольствие: чистый звук и вибрация по телу. Они меня поддерживают.

ВГ: Вот переделаешь ты свою машину. Что дальше? К чему стремишься по большому счёту?

Анжела Макарова: Хотелось бы ездить на фестивали по автозвуку, побеждать, стать чемпионом России. Хотелось бы в Новокузнецке организовать такой фестиваль, проводить соревнования. Можно было бы в дальнейшем открыть магазин автозвука.

А ещё хочется признания, доказать, что девушки тоже знают, могут, разбираются в этом. Считается, что автозвук — это сугубо мужское дело. Я надеюсь, что где-то всё-таки есть девушки, которые так же, как и я увлечены автозвуком. Может быть после того, как выйдет эта статья, найдутся мои единомышленницы и откликнутся.