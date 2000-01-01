В Кемеровской области началась эпидемия ОРВИ и гриппа. Эпидпорог превышен на 36,3%. В ряде школ объявлены внеплановые каникулы, также власти ограничили проведение массовых мероприятий.

Все школы в Мысках и Междуреченске закрыли на карантин. Также не учатся дети в ряде школ Тайги и Юргинского района. Недельный порог заболеваемости превышен на 13 административных территориях (гг. Белово, Кемерово, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, пгт. Краснобродский, районы Ижморский, Кемеровский, Тисульский).

За медицинской помощью обратились 15 911 больных. Госпитализировано с осложненным течением ОРВИ 461 человек, из них 418 детей.

В России эпидемиологический порог превышен уже в 52 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре. Известно уже и о 5 случаях летального исхода.