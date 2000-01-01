14 января в одном из спорткомплексов Новокузнецка случилась трагедия. Около 16.00 в бассейне утонул 12-летний мальчик.

По версии следствия, в тот день в спорткомплексе отдыхала компания горожан с сыновьями. В какой-то момент взрослые ушли в комнату отдыха и оставили детей без присмотра в бассейне. Вскоре один из ребят сообщил мужчинам, что их друг перестал подавать признаки жизни.

Мужчины достали ребёнка из воды и попытались спасти, но было уже поздно. А персонал зала не оказал им помощь, пишет SU. Прибывшие врачи «Скорой помощи» подтвердили гибель мальчика.

Кузбасский Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека».

Правоохранители выяснят, были ли в спорткомплексе спасатели и инструкторы, их квалификацию и другие подробности. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребёнка.

Как ранее рассказывал ВашГород.ру, 6 октября 2016 года в одной из новокузнецких школ на тренировке погибла 13-летняя девочка.