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В новокузнецком спорткомплексе погиб ребёнок

Сегодня 09:31
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14 января в одном из спорткомплексов Новокузнецка случилась трагедия. Около 16.00 в бассейне утонул 12-летний мальчик.

По версии следствия, в тот день в спорткомплексе отдыхала компания горожан с сыновьями. В какой-то момент взрослые ушли в комнату отдыха и оставили детей без присмотра в бассейне. Вскоре один из ребят сообщил мужчинам, что их друг перестал подавать признаки жизни.

Мужчины достали ребёнка из воды и попытались спасти, но было уже поздно. А персонал зала не оказал им помощь, пишет SU. Прибывшие врачи «Скорой помощи» подтвердили гибель мальчика.

Кузбасский Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека».

Правоохранители выяснят, были ли в спорткомплексе спасатели и инструкторы, их квалификацию и другие подробности. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребёнка.

Как ранее рассказывал ВашГород.ру, 6 октября 2016 года в одной из новокузнецких школ на тренировке погибла 13-летняя девочка.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: yell.ru
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Комментарии (9)

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Екарный Бабай
3 1
В ДК Комсомолец нет инструкторов,а бассейн где это случилось находится в сауне,где народ жрёт пиво. Вот и всё.
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Vasya
4 3
А почему не одно СМИ не публекует где это произошло?! В каком спорткомплексе?! Или это произошло в государственном учреждении и вам (СМИ) приказали молчать?!?!?!
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Екарный Бабай
0 0
А почему не одно СМИ не публекует где это произошло?! В каком спорткомплексе?! Или это произошло в государственном учреждении и вам (СМИ) приказали молчать?!?!?!
Я ж написал ДК Комсомолец,в Заводском районе,напротив 2 род дома.
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Ершов Виктор
3 5
Это очень страшно потерять брата не вам судить кто что делал это произойти могло с каждым из вас все кто там были они были трезвыми сказать больше нечего кроме одного !!! Братишка ты был самым веселым на свете пусть земля тебе будет пухом !!!
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Кузня родная 3034
0 0
Я ж написал ДК Комсомолец,в Заводском районе,напротив 2 род дома.
Там чё бассейн есть?
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дада
0 0
Это очень страшно потерять брата не вам судить кто что делал это произойти могло с каждым из вас все кто там были они были трезвыми сказать больше нечего кроме одного !!! Братишка ты был самым веселым на свете пусть земля тебе будет пухом !!!
Ага, рассказывай сказки, андерсен.
Если бы были трезвые, то живой был бы твой брательник.
Да скорей всего предки квасили сцаки. А к приезду оперов и скорой выкинули баллоны и закусь.
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