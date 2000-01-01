Кузбасский угольный магнат Александр Щукин написал явку с повинной, пишет SU. Бизнесмен признался в даче взятки бывшему главе кузбасского Следкома Сергею Калинкину.

В качестве взятки Щукин якобы вручил Калинкину машину «БМВ Икс 5» за 6,5 миллионов рублей. Олигарх утверждает, что о шикарном подарке его попросил сам экс-глава Следкома.

Иномарку оформили на тёщу Калинкина, однако фактически ею пользовался сам генерал, пишет «Ъ». Сообщается, что экс-глава Следкома даже сам забрал её из автосалона, и был при этом в мундире. Сейчас дорогой автомобиль арестовали.

Сейчас следователи проверяют информацию, что в 2011 году Щукин уже дарил Калинкину такую же машину.

Сам генерал Сергей Калинкин попытался убедить суд, что невиновен. Экс-глава кузбасского Следкома напомнил о присвоении ему в 2014 году звания генерал-майора и переназначении на должность в 2016 году. ФСБ якобы «прошерстило» всю его биографию, и не допустило бы переназначения, если бы Калинкин принимал взятки.

Как уже сообщал ВашГород.ру, бизнесмен Александр Щукин и экс-глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин вместе проходят по делу о вымогательстве акций на 1 миллиард рублей у собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова. По версии следствия, именно Калинкин приказал арестовать Цыганкова, чтобы надавить на него.

Кроме Щукина и Калинкина, по делу также проходят доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигор, два бывших заместителя Тулеева и другие высшие чины. Все подозреваемые, кроме Калинкина, находятся под домашним арестом.

Ранее суд арестовал счета и имущество Александра Щукина, как уже рассказывал ВашГород.ру. В декабре ему и бывшему заместителю губернатора Алексею Иванову продлили арест до 13 апреля 2017 года.