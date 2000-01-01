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Гринпис призвал россиян объединиться против ускоренной вырубки сибирских кедров

Сегодня 11:35
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Гринпис России создал петицию с просьбой остановить вырубку лесов. Из-за нового закона быстрая гибель грозит кедровникам половины страны — от Сибири и до Дальнего Востока.

29 декабря прошлого года - за 2 дня до наступления Года экологии - Минюст утвердил новые правила заготовки лесов, сообщается на сайте Гринпис. По ним Минприроды может вырубать леса на территории, где кедров растёт менее 44%. Раньше эта цифра составляла 25%.

«Это обернётся уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома, в том числе амурские тигры», — опасается руководитель программы Гринпис России по заповедным территориям Михаил Крейндлин.

Как уверяют активисты, пугающие правила вырубки появились в документе после его утверждения. Общественность их не видела, обсудить не могла.

«По факту общественное обсуждение этой проблемы было саботировано, хотя этот вопрос касается многих: заготовителей кедровых орехов, охотников, жителей таёжных посёлков», — написано на сайте.

Древесину сибирского кедра ценят во всём мире, особенным спросом она пользуется в Китае. Здесь могучие леса после вырубки в основном уходят на канцелярские товары, например, карандаши.

Подписать петицию в Минприроды можно здесь. Свои подписи уже оставили 15 тысяч человек.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: greenpeace.org
Гринпис петиция вырубка лесов кедры

Комментарии (11)

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Димон
31 1
Экономика России продолжает деградировать из-за скудоумных решений, которые принимают федеральное правительство и Центробанк. В тотальную, беспросветную нищету скатывается абсолютное большинство граждан страны. Крайне негативные факторы, такие как резкое снижение реальных доходов и схлопывание покупательной способности населения, вынуждены признать те, кто отвечает за макроэкономическую стабильность. Осознание порочности проводимой финансово-экономической политики на этой неделе признала и глава Счетной палаты. По мнению Татьяны Голиковой, Россия, как никогда, близка к исчерпанию резервов экономии за счет граждан страны. Лавинообразно растет количество бедных. По ее мнению, финансово-экономические власти не придают существенного значения нагрузке на население. Тому, что граждане уже фактически доведены до черты физического выживания.+

Я приведу вам один, но очень важный и показательный пример: более 41 процента граждан России заявили о нехватке денег на самое необходимое - на еду и одежду. Вдумайтесь: 41 процент испытывает серьезные трудности с покупкой элементарного! Но и это не все. У 6 процентов наших соотечественников нет денег даже на дешевую еду и гигиенические принадлежности. На мыло у людей нет денег, а финансово-экономический и социальный блоки правительства говорят о макроэкономической "стабилизации". Господа чиновники, Бога побойтесь!
Резко отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия 2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5 процентов. Вы скажете, не такое уж и большое падение. Нет, господа, это колоссальное падение, потому что это как "средняя температура по больнице": скрещиваем доходы самых богатых и самых бедных - и получаем эти самые "минимальные" 5 процентов. Все ученые-экономисты утверждают, что кризис наотмашь бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И что если человек, его семья живут в нищете хотя бы один-два года, то это безвозвратное падение в бездну обездоленности: человек теряет веру в то, что он может выбраться из этой западни!
Что касается нагрузки на гражданина. Такие оценки какое-то количество лет назад делались именно на стадии формирования бюджета, но сейчас этому не придается существенного значения, хотя механизмы государственной поддержки в отношении отдельных граждан как раз и должны выстраиваться на базе таких оценок. Что, министры об этом не знают? Знают, но им не хочется работать. Они не хотят поддерживать население, им главное - отчитаться о сбалансированности бюджета, а после - "хоть трава не расти".
Бюджет России - это бюджет страны, а не чиновников правительства и Центробанка. Нужна мощная бюджетная поддержка населения и предприятий. Необходимо наращивать денежную массу, вливать деньги в инфраструктурные проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места. Необходимо стимулировать рост зарплат в бюджетной сфере, увеличивать социальные пособия. Иначе завтра уже у 10-20 процентов граждан России не будет денег на еду и мыло. В правительстве работают министры - воры ....
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Галинка
2 12
А че Гринпис молчит, что с Украины ценную древесину везу в Европу по бросовым ценам?
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ффффф
12 0
Только официально миллион га лесов отдано китайцам под вырубку. - из Момент истины Караулова.
Под интересы китайцев и законы пишут и их корректируют, простипомы.
ответить
Прохожий
9 0
От Сибири и до Дальнего Востока володя кедры китайцам продал.Теперь они там хозяева!
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Шпили-вилли
0 1
В прокопе прям щас дк пзш горит, где конь стоит. Сильно горит, пламя открытое из под крыши
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вертухай
6 11
А че Гринпис молчит, что с Украины ценную древесину везу в Европу по бросовым ценам?
ты чо, в Украине или России живешь?
переверни страничку методички. а то смотрящит лишит пайки.
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Жаль
1 0
Да будут люди через 100 лет жить в пустыне, если не раньше. Пока последнюю травинку не затопчем... /А там и налог на чистый воздух..
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читатель
2 0
От Сибири и до Дальнего Востока володя кедры китайцам продал.Теперь они там хозяева!
по некоторым данным их уже за 28 миллионов там перевалило. процесс получил название "концессия". на 50 лет. Причем, концессионеры получают право эксплуатировать все природные ресурсы, которые удастся найти и способом, которым посчитают нужным. То есть, там уже строятся населенные пункты и промышленные предприятия для китайских компаний с китайской рабочей силой и все это делается в соответствии с китайскими нормами права.
Для этого на 50 лет там приостанавливается действие конституции РФ. Такая концессия от аннексии отличается двумя главными признаками. Первый. Владелец сам отдает свои территории, согласно двустороннему договору. Вторая. Небольшой круг лиц получает свои премиальные за оформление и подписание этого контракта, и принятие соответствующих законов и решений правительства. Речь идет о десятизначных суммах гонораров.
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местный-2
2 0
А че Гринпис молчит, что с Украины ценную древесину везу в Европу по бросовым ценам?
Обычная карманная организация.Решает только вопросы хозяина,желательно ее вообще упразднить.
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z
0 0
Экономика России продолжает деградировать из-за скудоумных решений, которые принимают федеральное правительство и Центробанк. В тотальную, беспросветную нищету скатывается абсолютное большинство граждан страны. Крайне негативные факторы, такие как резкое снижение реальных доходов и схлопывание покупательной способности населения, вынуждены признать те, кто отвечает за макроэкономическую стабильность. Осознание порочности проводимой финансово-экономической политики на этой неделе признала и глава Счетной палаты. По мнению Татьяны Голиковой, Россия, как никогда, близка к исчерпанию резервов экономии за счет граждан страны. Лавинообразно растет количество бедных. По ее мнению, финансово-экономические власти не придают существенного значения нагрузке на население. Тому, что граждане уже фактически доведены до черты физического выживания.+

Я приведу вам один, но очень важный и показательный пример: более 41 процента граждан России заявили о нехватке денег на самое необходимое - на еду и одежду. Вдумайтесь: 41 процент испытывает серьезные трудности с покупкой элементарного! Но и это не все. У 6 процентов наших соотечественников нет денег даже на дешевую еду и гигиенические принадлежности. На мыло у людей нет денег, а финансово-экономический и социальный блоки правительства говорят о макроэкономической "стабилизации". Господа чиновники, Бога побойтесь!
Резко отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия 2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5 процентов. Вы скажете, не такое уж и большое падение. Нет, господа, это колоссальное падение, потому что это как "средняя температура по больнице": скрещиваем доходы самых богатых и самых бедных - и получаем эти самые "минимальные" 5 процентов. Все ученые-экономисты утверждают, что кризис наотмашь бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И что если человек, его семья живут в нищете хотя бы один-два года, то это безвозвратное падение в бездну обездоленности: человек теряет веру в то, что он может выбраться из этой западни!
Что касается нагрузки на гражданина. Такие оценки какое-то количество лет назад делались именно на стадии формирования бюджета, но сейчас этому не придается существенного значения, хотя механизмы государственной поддержки в отношении отдельных граждан как раз и должны выстраиваться на базе таких оценок. Что, министры об этом не знают? Знают, но им не хочется работать. Они не хотят поддерживать население, им главное - отчитаться о сбалансированности бюджета, а после - "хоть трава не расти".
Бюджет России - это бюджет страны, а не чиновников правительства и Центробанка. Нужна мощная бюджетная поддержка населения и предприятий. Необходимо наращивать денежную массу, вливать деньги в инфраструктурные проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места. Необходимо стимулировать рост зарплат в бюджетной сфере, увеличивать социальные пособия. Иначе завтра уже у 10-20 процентов граждан России не будет денег на еду и мыло. В правительстве работают министры - воры ....
Димон не путай РФ и то что твориться в регионах.
Гринпис не хочет призвать объединиться против бомбардировки животных и кустов в Сирии?
ответить
Толян
0 0
Экономика России продолжает деградировать из-за скудоумных решений, которые принимают федеральное правительство и Центробанк. В тотальную, беспросветную нищету скатывается абсолютное большинство граждан страны. Крайне негативные факторы, такие как резкое снижение реальных доходов и схлопывание покупательной способности населения, вынуждены признать те, кто отвечает за макроэкономическую стабильность. Осознание порочности проводимой финансово-экономической политики на этой неделе признала и глава Счетной палаты. По мнению Татьяны Голиковой, Россия, как никогда, близка к исчерпанию резервов экономии за счет граждан страны. Лавинообразно растет количество бедных. По ее мнению, финансово-экономические власти не придают существенного значения нагрузке на население. Тому, что граждане уже фактически доведены до черты физического выживания.+

Я приведу вам один, но очень важный и показательный пример: более 41 процента граждан России заявили о нехватке денег на самое необходимое - на еду и одежду. Вдумайтесь: 41 процент испытывает серьезные трудности с покупкой элементарного! Но и это не все. У 6 процентов наших соотечественников нет денег даже на дешевую еду и гигиенические принадлежности. На мыло у людей нет денег, а финансово-экономический и социальный блоки правительства говорят о макроэкономической "стабилизации". Господа чиновники, Бога побойтесь!
Резко отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия 2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5 процентов. Вы скажете, не такое уж и большое падение. Нет, господа, это колоссальное падение, потому что это как "средняя температура по больнице": скрещиваем доходы самых богатых и самых бедных - и получаем эти самые "минимальные" 5 процентов. Все ученые-экономисты утверждают, что кризис наотмашь бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И что если человек, его семья живут в нищете хотя бы один-два года, то это безвозвратное падение в бездну обездоленности: человек теряет веру в то, что он может выбраться из этой западни!
Что касается нагрузки на гражданина. Такие оценки какое-то количество лет назад делались именно на стадии формирования бюджета, но сейчас этому не придается существенного значения, хотя механизмы государственной поддержки в отношении отдельных граждан как раз и должны выстраиваться на базе таких оценок. Что, министры об этом не знают? Знают, но им не хочется работать. Они не хотят поддерживать население, им главное - отчитаться о сбалансированности бюджета, а после - "хоть трава не расти".
Бюджет России - это бюджет страны, а не чиновников правительства и Центробанка. Нужна мощная бюджетная поддержка населения и предприятий. Необходимо наращивать денежную массу, вливать деньги в инфраструктурные проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места. Необходимо стимулировать рост зарплат в бюджетной сфере, увеличивать социальные пособия. Иначе завтра уже у 10-20 процентов граждан России не будет денег на еду и мыло. В правительстве работают министры - воры ....
Димон,на кого работаешь.Не надоело под каждой новостью портянки постить.
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