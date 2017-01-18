В Новокузнецке в супермаркете «Мария-Ра» горожанин сфотографировал мух, которые ползают по выпечке. Мужчина отмечает, что в магазине их достаточно много.
«Сегодня зашел в Мария-Ра на ул. Павловского заснял такую веселую живность на выпечке. И там такая не одна зверюга летает))», — сообщил ВашГород.ру новокузнечанин.
Для справки:
Как отмечают специалисты, мухи переносят в два раза больше бактерий и инфекций, чем тараканы. Дело в том, что мухи питаются на мусорках, могут ползать по экскрементам и «подцепить» патогенные бактерии и вирусы, а потом случайно перенести их на продукты. Мухи могут быть разносчиками глазных, кожных и желудочно-кишечных инфекций, а также яиц паразитов и глистов.