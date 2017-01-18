В Новокузнецке в супермаркете «Мария-Ра» горожанин сфотографировал мух, которые ползают по выпечке. Мужчина отмечает, что в магазине их достаточно много.

«Сегодня зашел в Мария-Ра на ул. Павловского заснял такую веселую живность на выпечке. И там такая не одна зверюга летает))», — сообщил ВашГород.ру новокузнечанин.