Следком по Карелии подтвердил, что один из погибших детей во время трагедии на Сямозере дозвонился до «скорой помощи». Как уже сообщал ВашГород.ру, 12-летний мальчик попросил о помощи, но ему не поверили.

«Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем», — испуганным голосом попросил мальчик. Но диспетчер Ирина Щербакова посчитала это хулиганством и грубо оборвала ребёнка, заявив, что их разговор записывается, и она может подать на мальчика в полицию.

Мальчик не понял её и переспросил: «Что-то?» Щербакова же бросила трубку и не сообщила никому о звонке. А если бы она не сделала этого, дети, возможно, остались бы живы. Спасательная операция началась бы на 18 (!) часов раньше, утверждают в Следкоме.

Ирину Щербакову обвинили по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность». Следователи завершили дело и в ближайшее время передадут его в суд.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла в ночь с 18 на 19 июня 2016 года. Как уже сообщал ВашГород.ру, группа из 51 ребёнка вышла на сплав по реке. Потом начался шторм, который опрокинул одну из лодок. Тогда погибли 15 детей и 1 инструктор.

История получила большой общественный резонанс. Так, из-за якобы неудачной шутки по поводу трагедии бывший детский омбудсмен Павел Астахов лишился должности.