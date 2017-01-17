В инстаграме Ксении Собчак появилось фото в новом платье пижамного стиля от модельера Алёны Ахмадулиной. Модное платье Ксения надела на премьеру фильма, но пользователи «халатик» не оценили. Среди многочисленных насмешек пользователей встречались и комментарии новосибирцев.

«Боже куда бомонд московский прикатился… Массово переоделись в велюровые пижамы еще и хит продаж по России… Тут Ксюша в халате с меховыми рукавами… У нас в Новосибирске плюшевые материалы всегда ассоциируются с одеждой граждан ближнего зарубежья», — писала elenuk54.

«Я тоже подумала, что это халат домашний, потом удивилась, почему тогда в сапогах?», «У нас шторы такие были», «Халат просто чудо!!!», «Ксюша, тебя так молодит бабушкин халат» — иронизировали пользователи.