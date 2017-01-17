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Сибиряки высмеяли Ксению Собчак в дизайнерском халате

Сегодня 12:15
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В инстаграме Ксении Собчак появилось фото в новом платье пижамного стиля от модельера Алёны Ахмадулиной. Модное платье Ксения надела на премьеру фильма, но пользователи «халатик» не оценили. Среди многочисленных насмешек пользователей встречались и комментарии новосибирцев.

«Боже куда бомонд московский прикатился… Массово переоделись в велюровые пижамы еще и хит продаж по России… Тут Ксюша в халате с меховыми рукавами… У нас в Новосибирске плюшевые материалы всегда ассоциируются с одеждой граждан ближнего зарубежья», — писала elenuk54.

«Я тоже подумала, что это халат домашний, потом удивилась, почему тогда в сапогах?», «У нас шторы такие были», «Халат просто чудо!!!», «Ксюша, тебя так молодит бабушкин халат» — иронизировали пользователи.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: instagram.com
Инстаграм Ксения Собчак модное платье высмеяли халат

Комментарии (6)

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местный-2
5 3
В рекламу ни копейки не вложено,а халаты теперь начнут влет расходиться...еще и запатентуют этот стиль.
Хороший ход...
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ххх
5 0
Ну надела и надела это платье, похожее на халат. И что? Ей дела нет, что про нее говорят в каком-то Новосибирске.
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НеПротивБрендов
1 6
Вы знаете, во всяком случае у Ксюши денег хватает на бредовые вещи, а не на паленый Луи Витон. Когда я вижу девушек с сумками Шанель или Луи Витон, охото подойти и сказать "Девушка, ты кому так.... что ты купила эту сумку"? А то, что одевает Собчак- это ее личный вкус, и поверьте ей еще за это приплачивают. Поэтому умейте завидовать молча :)
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z
2 0
А кто это ?
Это бывшая ведущая социального пырна на телезомбировании.
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