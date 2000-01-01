За чей счёт ремонт этих гнилых газелей будет?

Представляю себе как газель таранит какой нибудь новый патрол или патфайндер или такого же класса

За свой счет будет ремонт. Когда на кону чья-то жизнь и гнилое ведро, выбор в любом случае, в пользу человека будет. А если сейчас это законодательно закрепят, то судись, не судись, сам владелец тачки расхлебывать будет.