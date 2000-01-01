Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
В Новосибирске организатора митинга против роста тарифов ЖКХ обвинили в самозванстве

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Сегодня 12:08
931

Машинам скорой помощи могут разрешить таранить автомобили, которые мешают проезду. Данный вопрос обсуждается в Минздраве с общественностью, сообщает novokuznetsk.su.

По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой, если такое решение будет принято, то придется серьезно менять законодательство.

Осуществить данные поправки было решено после событий, когда пациент умер не дождавшись медиков из-за агрессивного водителя, который заблокировал дорогу машине скорой помощи. Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kp.by
Минздрав скорая помощь медицина таран

Комментарии (14)

Добавить комментарий
Скептик
16 1
Давно пора. Ещё дробовики выдать. А пожарным разрешить таранить и сжигать тачки.
ответить
Вопрос
5 10
а куда девать тех пострадавших кто появится в результате тарана???
ответить
Шпили-вилли
10 5
За чей счёт ремонт этих гнилых газелей будет?
Представляю себе как газель таранит какой нибудь новый патрол или патфайндер или такого же класса
ответить
Кузня родная 3045
0 0
И что же в законодательстве серьёзного нужно поменять? Лентяи б...ть собрались в этой гос.дуре...
ответить
местный-2
2 0
Давно пора. Ещё дробовики выдать. А пожарным разрешить таранить и сжигать тачки.
Борцам с огнем сжигать тачки это круто.
ответить
ххх
6 1
За чей счёт ремонт этих гнилых газелей будет?
Представляю себе как газель таранит какой нибудь новый патрол или патфайндер или такого же класса
За свой счет будет ремонт. Когда на кону чья-то жизнь и гнилое ведро, выбор в любом случае, в пользу человека будет. А если сейчас это законодательно закрепят, то судись, не судись, сам владелец тачки расхлебывать будет.
ответить
злой суслик
15 0
И как далеко она уедет после тарана другой автомашины? Что за бред...
Такими таранами можно быстро обездвижить весь автопарк машин СМП в городе.

Логичней было бы разрешить пожарным автомобилям при невозможности проезда растаскивать припаркованный во дворах автохлам. Мешает пруль проезду - зацепил его тросом к пожарному Зилу и оттащил нафиг.
ответить
Прохожий
6 5
Дебилизм. Никто не будет идти на таран по простой причине - машина скорой отнюдь не танк, она и сама при этом пострадает так, что дальше не поедет и в итоге или не доедет до больного или не сможет его отвезти в больницу. Лучше бы занялись организовкой парковок и нормально чистили дворы. А для особо упоротых водителей ввели ответственность за препятствие деятельности оперативных служб.
ответить
z
0 3
Я думаю водители С.П. будут массово увольняться.Или они будут выбирать ОКА можно бей а,мерина ой нельзя голову открутят.Я думаю что это не правильный подход.
ответить
злой суслик
4 0
За свой счет будет ремонт. Когда на кону чья-то жизнь и гнилое ведро, выбор в любом случае, в пользу человека будет. А если сейчас это законодательно закрепят, то судись, не судись, сам владелец тачки расхлебывать будет.
Ну на одном вызове протаранит машина СМП кого-нибудь. И встанет потом в ожидании ремонта без бампера, фар, капота, радиатора и др. поврежденных агрегатов.

А сколько она могла за это время сделать выездов и спасти жизней?
ответить
виктор
5 5
За свой счет будет ремонт. Когда на кону чья-то жизнь и гнилое ведро, выбор в любом случае, в пользу человека будет. А если сейчас это законодательно закрепят, то судись, не судись, сам владелец тачки расхлебывать будет.
после тарана водили скорои помощи ,почку придется продавать . попробуи протарань тачку реально крутого человека, набежит куча умных экспертов и докажет что реальнои не обходимости тарана не было . ну а про суды вообще говорить не приходится . один чувак четырех женщин на тот свет отправил и ни какои ответственности не понес и не понесет . при существующий политическои системы к сожалению это не возможно
ответить
Шпили-вилли
1 0
За свой счет будет ремонт. Когда на кону чья-то жизнь и гнилое ведро, выбор в любом случае, в пользу человека будет. А если сейчас это законодательно закрепят, то судись, не судись, сам владелец тачки расхлебывать будет.
скорую-то не выпускают на вызов, если хоть одна лампочка не горит. А тут после удара. И машины такого класса я написал в том плане, что газель их даже с места не сдвинет, а в неравном бою ее вообще в мясо раскатают
ответить
777
2 0
я думаю правильно написано "А для особо упоротых водителей ввести ответственность за препятствие деятельности оперативных служб." причем если клиент скорой умер то уголовную
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ