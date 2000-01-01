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«Эдик был весёлым мальчиком»: близкий погибшего в бассейне ребёнка рассказал подробности трагедии

Сегодня 12:31
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Близкий утонувшего в новокузнецком бассейне 12-летнего мальчика рассказал ВашГород.ру подробности трагедии. По его словам, мальчика звали Эдуард, и он погиб в бассейне в ДК «Комсомолец».

Эдуард занимался туризмом и активными видами спорта. Умел плавать, любил «дурачиться» и делать сальто под водой, задерживая дыхание. Последнее, считает собеседник ВашГород.ру, скорее всего, и привело к его гибели.

Всё произошло в сауне, куда дети со взрослыми пошли после занятий баскетболом. Сотрудников ДК рядом не было, но отдыхающие в них и не нуждались. Никто не предполагал, что в бассейне глубиной всего 1,2 метра могло случиться непредвиденное.

«Он парень был весёлый и любил дурачиться, задерживать дыхание под водой, сальто крутить. Из-за этого дети и не поняли сразу, что он там без сознания, а увидев, что он там находится более 2 минут, сразу позвали взрослых, они сидели после парилки в комнате отдыха, которая находится в 10 метрах от маленького бассейна», — рассказал ВашГород.ру близкий погибшего.

Взрослые сразу же попытались спасти ребёнка и реанимировать его. Через 7 минут прибыла «скорая», и к помощи подключились медики. Эдуарда безуспешно откачивали 30 минут. Близким мальчика сообщили, что погибший, вероятно, захлебнулся.

Нетрудно себе представить, в каком состоянии сейчас находится семья мальчика.

«Единственное, что могу пожелать детям, которые так же активные: пожалуйста, сложные трюки (задержка дыхания, сальто и многое другое) делайте только в присутствии взрослых!», — дал напутствие детям наш соебседник.

Напомним, 12-летний мальчик утонул в бассейне 14 января, как уже сообщал ВашГород.ру. По этому факту Следком возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, были ли в спорткомплексе спасатели и инструкторы, их квалификацию и другие подробности. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребёнка.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: близкие погибшего
погиб ребенок ребенок утонул ДК "Комсомолец"

Комментарии (11)

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Житель
26 7
Блин, ну причем здесь спорткомплекс? Утопился в бассейне по грудь глубиной. Если родители не смотрят и не воспитывают детей, причем здесь кто то еще кроме самого ребенка (не такого уж и маленького, кстати) и его родителей? Как любят раздувать из ничего проблемы. Обыкновенный несчастный случай в котором никто не виноват кроме ребенка и его родителей.
ответить
Виктор
0 0
Блин, ну причем здесь спорткомплекс? Утопился в бассейне по грудь глубиной. Если родители не смотрят и не воспитывают детей, причем здесь кто то еще кроме самого ребенка (не такого уж и маленького, кстати) и его родителей? Как любят раздувать из ничего проблемы. Обыкновенный несчастный случай в котором никто не виноват кроме ребенка и его родителей.
Где это произошло?
ответить
Светлана
9 22
Блин, ну причем здесь спорткомплекс? Утопился в бассейне по грудь глубиной. Если родители не смотрят и не воспитывают детей, причем здесь кто то еще кроме самого ребенка (не такого уж и маленького, кстати) и его родителей? Как любят раздувать из ничего проблемы. Обыкновенный несчастный случай в котором никто не виноват кроме ребенка и его родителей.
Да что же вы за люди такие!?! Вам бы языками почесать да оскорбить кого то.Головой своей подумайте и просто заткнитесь(прошу прощение) если не можите элементарно посочувствовать родным и близким. Это большое горе для них. Не обливайте грязью!!!!!!
ответить
Прохожий
23 1
Да что же вы за люди такие!?! Вам бы языками почесать да оскорбить кого то.Головой своей подумайте и просто заткнитесь(прошу прощение) если не можите элементарно посочувствовать родным и близким. Это большое горе для них. Не обливайте грязью!!!!!!
Да кто грязью то обливает? Вот в чём виноват персонал спорткомплекса, который сейчас затаскают по проверкам, а то с дуру еще и привлекут к ответственности? Пока взрослые парились и праздновали, дети бесились, что и привело к несчастному случаю. Жаль, естественно, ребенка, да и родителей тоже. Но кроме них никто не виноват.
ответить
321
11 0
Да что же вы за люди такие!?! Вам бы языками почесать да оскорбить кого то.Головой своей подумайте и просто заткнитесь(прошу прощение) если не можите элементарно посочувствовать родным и близким. Это большое горе для них. Не обливайте грязью!!!!!!
а где вы тут грязь увидели?
ответить
Светлана
5 7
Да кто грязью то обливает? Вот в чём виноват персонал спорткомплекса, который сейчас затаскают по проверкам, а то с дуру еще и привлекут к ответственности? Пока взрослые парились и праздновали, дети бесились, что и привело к несчастному случаю. Жаль, естественно, ребенка, да и родителей тоже. Но кроме них никто не виноват.
Вот и не стоит комментировать это,а то что в спорткомплексе нет мед персонала это плохо и он там должен быть потому что люди могут травмироваться занимаясь спортом от этого ни кто не застрахован.Это головная боль начальства спорткомплекса,как деньги брать за свои услуги они знают и думают а вот как помощь оказать в том числе и мед.думать не смогли вот вам и все моё мнение.А родным сейчас и так тяжело не стоит их обвинять за то что они просто отдыхали без всякой выпивки и закуся,если кто то не может так отдыхать то не судите всех по себе
ответить
Т
7 4
Вот и не стоит комментировать это,а то что в спорткомплексе нет мед персонала это плохо и он там должен быть потому что люди могут травмироваться занимаясь спортом от этого ни кто не застрахован.Это головная боль начальства спорткомплекса,как деньги брать за свои услуги они знают и думают а вот как помощь оказать в том числе и мед.думать не смогли вот вам и все моё мнение.А родным сейчас и так тяжело не стоит их обвинять за то что они просто отдыхали без всякой выпивки и закуся,если кто то не может так отдыхать то не судите всех по себе
И конечно же звонивший ничего не сказал про синьку. Чот не верю я, что 14 января (суббота) кто-то пойдет в сауну без бухла.

Светочку и других особо чувствительных натур, попрошу не беспокоиться. Грязи здесь нет. Обычное любопытство. По синеве в расее случается 90% всех ваших "несчастных" случаев.
ответить
Виктор
0 2
И конечно же звонивший ничего не сказал про синьку. Чот не верю я, что 14 января (суббота) кто-то пойдет в сауну без бухла.

Светочку и других особо чувствительных натур, попрошу не беспокоиться. Грязи здесь нет. Обычное любопытство. По синеве в расее случается 90% всех ваших "несчастных" случаев.
Здесь кокрас 10℅ когда люди не выпивали сказано же что они были после игры в спорт зале играя в волейбол после этого они пошли в сауну не прошло даже часа как это произошло прозба оставить комментарии при себе
ответить
Т
0 0
Здесь кокрас 10℅ когда люди не выпивали сказано же что они были после игры в спорт зале играя в волейбол после этого они пошли в сауну не прошло даже часа как это произошло прозба оставить комментарии при себе
Уже разночтения пошли. Кто-то из вас врет. Читай:
"Всё произошло в сауне, куда дети со взрослыми пошли после занятий баскетболом."

Черны по белому написано - БАСКЕТБОЛОМ. Не? Так же и с твоими "10%".
ответить
С
0 1
И конечно же звонивший ничего не сказал про синьку. Чот не верю я, что 14 января (суббота) кто-то пойдет в сауну без бухла.

Светочку и других особо чувствительных натур, попрошу не беспокоиться. Грязи здесь нет. Обычное любопытство. По синеве в расее случается 90% всех ваших "несчастных" случаев.
По себе не суди идиот.
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