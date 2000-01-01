Близкий утонувшего в новокузнецком бассейне 12-летнего мальчика рассказал ВашГород.ру подробности трагедии. По его словам, мальчика звали Эдуард, и он погиб в бассейне в ДК «Комсомолец».

Эдуард занимался туризмом и активными видами спорта. Умел плавать, любил «дурачиться» и делать сальто под водой, задерживая дыхание. Последнее, считает собеседник ВашГород.ру, скорее всего, и привело к его гибели.

Всё произошло в сауне, куда дети со взрослыми пошли после занятий баскетболом. Сотрудников ДК рядом не было, но отдыхающие в них и не нуждались. Никто не предполагал, что в бассейне глубиной всего 1,2 метра могло случиться непредвиденное.

«Он парень был весёлый и любил дурачиться, задерживать дыхание под водой, сальто крутить. Из-за этого дети и не поняли сразу, что он там без сознания, а увидев, что он там находится более 2 минут, сразу позвали взрослых, они сидели после парилки в комнате отдыха, которая находится в 10 метрах от маленького бассейна», — рассказал ВашГород.ру близкий погибшего.

Взрослые сразу же попытались спасти ребёнка и реанимировать его. Через 7 минут прибыла «скорая», и к помощи подключились медики. Эдуарда безуспешно откачивали 30 минут. Близким мальчика сообщили, что погибший, вероятно, захлебнулся.

Нетрудно себе представить, в каком состоянии сейчас находится семья мальчика.

«Единственное, что могу пожелать детям, которые так же активные: пожалуйста, сложные трюки (задержка дыхания, сальто и многое другое) делайте только в присутствии взрослых!», — дал напутствие детям наш соебседник.



Напомним, 12-летний мальчик утонул в бассейне 14 января, как уже сообщал ВашГород.ру. По этому факту Следком возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, были ли в спорткомплексе спасатели и инструкторы, их квалификацию и другие подробности. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребёнка.