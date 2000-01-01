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Кузбассовцы стали получать меньше

Сегодня 12:54
786

Многие кузбассовцы (37%) стали меньше получать, а у 40% людей зарплата не изменилась, хотя цены на продукты и услуги в течение 2016 года повышались. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Зарплата.ру.

Как отмечают специалисты портала, зарплата в 2016 году увеличилась лишь у 16% опрошенных. «Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных», — сообщила Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру.

При этом, больше 64% респондентов отвечают, что уверенно себя чувствуют на текущем месте работы, 18% - скорее неуверенно, а еще 18% на рабочем месте чувствуют себя не в своей тарелке.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: newtribuna.ru
заработная плата опрос низкие зарплаты

Комментарии (45)

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Димон
43 0
Экономика России продолжает деградировать из-за скудоумных решений, которые принимают федеральное правительство и Центробанк. В тотальную, беспросветную нищету скатывается абсолютное большинство граждан страны. Крайне негативные факторы, такие как резкое снижение реальных доходов и схлопывание покупательной способности населения, вынуждены признать те, кто отвечает за макроэкономическую стабильность. Осознание порочности проводимой финансово-экономической политики на этой неделе признала и глава Счетной палаты. По мнению Татьяны Голиковой, Россия, как никогда, близка к исчерпанию резервов экономии за счет граждан страны. Лавинообразно растет количество бедных. По ее мнению, финансово-экономические власти не придают существенного значения нагрузке на население. Тому, что граждане уже фактически доведены до черты физического выживания.+

Я приведу вам один, но очень важный и показательный пример: более 41 процента граждан России заявили о нехватке денег на самое необходимое - на еду и одежду. Вдумайтесь: 41 процент испытывает серьезные трудности с покупкой элементарного! Но и это не все. У 6 процентов наших соотечественников нет денег даже на дешевую еду и гигиенические принадлежности. На мыло у людей нет денег, а финансово-экономический и социальный блоки правительства говорят о макроэкономической "стабилизации". Господа чиновники, Бога побойтесь!
Резко отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия 2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5 процентов. Вы скажете, не такое уж и большое падение. Нет, господа, это колоссальное падение, потому что это как "средняя температура по больнице": скрещиваем доходы самых богатых и самых бедных - и получаем эти самые "минимальные" 5 процентов. Все ученые-экономисты утверждают, что кризис наотмашь бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И что если человек, его семья живут в нищете хотя бы один-два года, то это безвозвратное падение в бездну обездоленности: человек теряет веру в то, что он может выбраться из этой западни!
Что касается нагрузки на гражданина. Такие оценки какое-то количество лет назад делались именно на стадии формирования бюджета, но сейчас этому не придается существенного значения, хотя механизмы государственной поддержки в отношении отдельных граждан как раз и должны выстраиваться на базе таких оценок. Что, министры об этом не знают? Знают, но им не хочется работать. Они не хотят поддерживать население, им главное - отчитаться о сбалансированности бюджета, а после - "хоть трава не расти".
Бюджет России - это бюджет страны, а не чиновников правительства и Центробанка. Нужна мощная бюджетная поддержка населения и предприятий. Необходимо наращивать денежную массу, вливать деньги в инфраструктурные проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места. Необходимо стимулировать рост зарплат в бюджетной сфере, увеличивать социальные пособия. Иначе завтра уже у 10-20 процентов граждан России не будет денег на еду и мыло. В правительстве работают министры - воры ....
ответить
Крымнаш
33 0
2013 год зарплата 1000$
2016 год зарплата 500$

В 2 раза обеднел
ответить
Житель города
16 0
2013 год зарплата 1000$
2016 год зарплата 500$

В 2 раза обеднел
2013 год квартплата - 3 тыс. 2016 год - 6 тысяч )
ответить
Путин
5 0
В 2017 году все будет ещё лучше )!
ответить
Анонимный пользователь
8 38
Да хватит вам ныть. Кто хотел, тот лучше стал жить, а кто надеется на какую-то илюзорную помощь тот и беднеть будет, хоть в кризис, хоть когда. Как говорится в старой пословице: как потопаешь, так и полопаешь. А государство должно поддерживать только детей, стариков и инвалидов. А остальные все здоровенные детины должны сами крутиться и зарабатывать себе на жизнь.
ответить
Анонимный пользователь
4 24
2013 год квартплата - 3 тыс. 2016 год - 6 тысяч )
Это где же ты живёшь, что платишь 6 000 руб? У тебя квартира что ли 150 квадратов?
ответить
алекс
20 6
Да хватит вам ныть. Кто хотел, тот лучше стал жить, а кто надеется на какую-то илюзорную помощь тот и беднеть будет, хоть в кризис, хоть когда. Как говорится в старой пословице: как потопаешь, так и полопаешь. А государство должно поддерживать только детей, стариков и инвалидов. А остальные все здоровенные детины должны сами крутиться и зарабатывать себе на жизнь.
дебил, проветри комнату :-)) !
ответить
Житель города
31 6
Это где же ты живёшь, что платишь 6 000 руб? У тебя квартира что ли 150 квадратов?
Ды дурак что-ли, обычная трёшка )
ответить
z
0 0
Экономика России продолжает деградировать из-за скудоумных решений, которые принимают федеральное правительство и Центробанк. В тотальную, беспросветную нищету скатывается абсолютное большинство граждан страны. Крайне негативные факторы, такие как резкое снижение реальных доходов и схлопывание покупательной способности населения, вынуждены признать те, кто отвечает за макроэкономическую стабильность. Осознание порочности проводимой финансово-экономической политики на этой неделе признала и глава Счетной палаты. По мнению Татьяны Голиковой, Россия, как никогда, близка к исчерпанию резервов экономии за счет граждан страны. Лавинообразно растет количество бедных. По ее мнению, финансово-экономические власти не придают существенного значения нагрузке на население. Тому, что граждане уже фактически доведены до черты физического выживания.+

Я приведу вам один, но очень важный и показательный пример: более 41 процента граждан России заявили о нехватке денег на самое необходимое - на еду и одежду. Вдумайтесь: 41 процент испытывает серьезные трудности с покупкой элементарного! Но и это не все. У 6 процентов наших соотечественников нет денег даже на дешевую еду и гигиенические принадлежности. На мыло у людей нет денег, а финансово-экономический и социальный блоки правительства говорят о макроэкономической "стабилизации". Господа чиновники, Бога побойтесь!
Резко отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия 2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5 процентов. Вы скажете, не такое уж и большое падение. Нет, господа, это колоссальное падение, потому что это как "средняя температура по больнице": скрещиваем доходы самых богатых и самых бедных - и получаем эти самые "минимальные" 5 процентов. Все ученые-экономисты утверждают, что кризис наотмашь бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И что если человек, его семья живут в нищете хотя бы один-два года, то это безвозвратное падение в бездну обездоленности: человек теряет веру в то, что он может выбраться из этой западни!
Что касается нагрузки на гражданина. Такие оценки какое-то количество лет назад делались именно на стадии формирования бюджета, но сейчас этому не придается существенного значения, хотя механизмы государственной поддержки в отношении отдельных граждан как раз и должны выстраиваться на базе таких оценок. Что, министры об этом не знают? Знают, но им не хочется работать. Они не хотят поддерживать население, им главное - отчитаться о сбалансированности бюджета, а после - "хоть трава не расти".
Бюджет России - это бюджет страны, а не чиновников правительства и Центробанка. Нужна мощная бюджетная поддержка населения и предприятий. Необходимо наращивать денежную массу, вливать деньги в инфраструктурные проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места. Необходимо стимулировать рост зарплат в бюджетной сфере, увеличивать социальные пособия. Иначе завтра уже у 10-20 процентов граждан России не будет денег на еду и мыло. В правительстве работают министры - воры ....
Димон не путай Россию с тем, что твориться в регионах, особенно в Кузбассе.
А заголовок не правильный, кузбассовцам платить стали меньше это правильнее.
ответить
=
3 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
Пенсионер
23 1
Да хватит вам ныть. Кто хотел, тот лучше стал жить, а кто надеется на какую-то илюзорную помощь тот и беднеть будет, хоть в кризис, хоть когда. Как говорится в старой пословице: как потопаешь, так и полопаешь. А государство должно поддерживать только детей, стариков и инвалидов. А остальные все здоровенные детины должны сами крутиться и зарабатывать себе на жизнь.
Ты на взятки живешь умник ?
ответить
читатель
3 6

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Думай прежде чем рожать головой,а не пи..ой.
ответить
321
9 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

от живого мужа есть алименты, от мертвого мужа есть пенсия
и есть еще негласное правило для женщин: рожай столько детей, сколько сможешь вырастить одна
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321
0 2
Ды дурак что-ли, обычная трёшка )
прям обычная?
до 100кв площадью, без консьержа, без видеонаблюдения?
и 6 тыс?
ответить
алекс
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
алекс
4 0
Думай прежде чем рожать головой,а не пи..ой.
пи...да у тебя вместо мозгов :-))
ответить
Я
13 1
прям обычная?
до 100кв площадью, без консьержа, без видеонаблюдения?
и 6 тыс?
Поддерживаю! У самой трешка 70 кв, квартплата 4000 + интернет + кап.ремонт= 6000 руб
ответить
Читатель
13 31
На ситуацию можно смотреть с разных сторон. Кто хочет жить нормально - тот живет, стремится, а не ноет.
Денег нет на мыло? А кто вам виноват, что не живете по средствам и сами себя в кредиты загоняете? Детей пачками рожаете, потому что "один - не ребенок, надо двое-трое".
Вот переведите государство на пример предприятия. Откуда в бюджете будут деньги, если каждому чуть ли не второму платят материнский капитал, на который человек в ПФР даже не перевел столько денег, он их не заработал, но получил.
В СССР все бесплатным было. Но простите, там все работали. А сейчас муж работает, жена дома сидит, имеют двое детей (средняя семья). Соответственно налоги платит один, а услугами бесплатно пользуются 4 ! человека.
На бирже труда стоящим платят пол года по 5 тысяч. За что? Не поверю, что работоспособный человек не может сам найти работу за 5 тысяч в течение полу года!
Почему вы считаете, что вам все должны?
Да и статистика в самой статье показывает, что все нормально. Даже в процентном соотношении хуже стало у меньшинства.
ответить
алекс
4 1
На ситуацию можно смотреть с разных сторон. Кто хочет жить нормально - тот живет, стремится, а не ноет.
Денег нет на мыло? А кто вам виноват, что не живете по средствам и сами себя в кредиты загоняете? Детей пачками рожаете, потому что "один - не ребенок, надо двое-трое".
Вот переведите государство на пример предприятия. Откуда в бюджете будут деньги, если каждому чуть ли не второму платят материнский капитал, на который человек в ПФР даже не перевел столько денег, он их не заработал, но получил.
В СССР все бесплатным было. Но простите, там все работали. А сейчас муж работает, жена дома сидит, имеют двое детей (средняя семья). Соответственно налоги платит один, а услугами бесплатно пользуются 4 ! человека.
На бирже труда стоящим платят пол года по 5 тысяч. За что? Не поверю, что работоспособный человек не может сам найти работу за 5 тысяч в течение полу года!
Почему вы считаете, что вам все должны?
Да и статистика в самой статье показывает, что все нормально. Даже в процентном соотношении хуже стало у меньшинства.
не кури мох :-))
ответить
К.
4 1
прям обычная?
до 100кв площадью, без консьержа, без видеонаблюдения?
и 6 тыс?
У нас двушка, 50 кв. метров, без консьержки и лифта, три человека проживают. Кварплата + кабельное + телефон стационарный с интернетом = 5 тысяч. Одно отопление под тысячу, вода от 500 до 600, свет 400, вывоз мусора, домофон...
Глаза круглые не делайте только, что 6 тысяч за обычную сейчас не платят. Платят и ещё как.
ответить
Анонимный пользователь
3 3
Поддерживаю! У самой трешка 70 кв, квартплата 4000 + интернет + кап.ремонт= 6000 руб
трешка 70 кв.
Квартплата 3700.
Интернет, как и ТВ - это ваша прихоть. Смысл его включать сюда?
ответить
Ахах
2 0
На ситуацию можно смотреть с разных сторон. Кто хочет жить нормально - тот живет, стремится, а не ноет.
Денег нет на мыло? А кто вам виноват, что не живете по средствам и сами себя в кредиты загоняете? Детей пачками рожаете, потому что "один - не ребенок, надо двое-трое".
Вот переведите государство на пример предприятия. Откуда в бюджете будут деньги, если каждому чуть ли не второму платят материнский капитал, на который человек в ПФР даже не перевел столько денег, он их не заработал, но получил.
В СССР все бесплатным было. Но простите, там все работали. А сейчас муж работает, жена дома сидит, имеют двое детей (средняя семья). Соответственно налоги платит один, а услугами бесплатно пользуются 4 ! человека.
На бирже труда стоящим платят пол года по 5 тысяч. За что? Не поверю, что работоспособный человек не может сам найти работу за 5 тысяч в течение полу года!
Почему вы считаете, что вам все должны?
Да и статистика в самой статье показывает, что все нормально. Даже в процентном соотношении хуже стало у меньшинства.
Какие 5 тыщ на бирже, 1500 - уже редкость
ответить
Димон
4 0
У нас двушка, 50 кв. метров, без консьержки и лифта, три человека проживают. Кварплата + кабельное + телефон стационарный с интернетом = 5 тысяч. Одно отопление под тысячу, вода от 500 до 600, свет 400, вывоз мусора, домофон...
Глаза круглые не делайте только, что 6 тысяч за обычную сейчас не платят. Платят и ещё как.
У нас обще домовые только 1500 в месяц ???????
ответить
Пенсионер
1 2
На ситуацию можно смотреть с разных сторон. Кто хочет жить нормально - тот живет, стремится, а не ноет.
Денег нет на мыло? А кто вам виноват, что не живете по средствам и сами себя в кредиты загоняете? Детей пачками рожаете, потому что "один - не ребенок, надо двое-трое".
Вот переведите государство на пример предприятия. Откуда в бюджете будут деньги, если каждому чуть ли не второму платят материнский капитал, на который человек в ПФР даже не перевел столько денег, он их не заработал, но получил.
В СССР все бесплатным было. Но простите, там все работали. А сейчас муж работает, жена дома сидит, имеют двое детей (средняя семья). Соответственно налоги платит один, а услугами бесплатно пользуются 4 ! человека.
На бирже труда стоящим платят пол года по 5 тысяч. За что? Не поверю, что работоспособный человек не может сам найти работу за 5 тысяч в течение полу года!
Почему вы считаете, что вам все должны?
Да и статистика в самой статье показывает, что все нормально. Даже в процентном соотношении хуже стало у меньшинства.
разбегись и головой о стену)
ответить
Анонимный пользователь
2 5
Какие 5 тыщ на бирже, 1500 - уже редкость
Максимальный размер 4900, на днях писали об этом.
И тем не менее, не вижу смысла взрослому работоспособному лбу просто так давать эти деньги.
ответить
=
1 1
На ситуацию можно смотреть с разных сторон. Кто хочет жить нормально - тот живет, стремится, а не ноет.
Денег нет на мыло? А кто вам виноват, что не живете по средствам и сами себя в кредиты загоняете? Детей пачками рожаете, потому что "один - не ребенок, надо двое-трое".
Вот переведите государство на пример предприятия. Откуда в бюджете будут деньги, если каждому чуть ли не второму платят материнский капитал, на который человек в ПФР даже не перевел столько денег, он их не заработал, но получил.
В СССР все бесплатным было. Но простите, там все работали. А сейчас муж работает, жена дома сидит, имеют двое детей (средняя семья). Соответственно налоги платит один, а услугами бесплатно пользуются 4 ! человека.
На бирже труда стоящим платят пол года по 5 тысяч. За что? Не поверю, что работоспособный человек не может сам найти работу за 5 тысяч в течение полу года!
Почему вы считаете, что вам все должны?
Да и статистика в самой статье показывает, что все нормально. Даже в процентном соотношении хуже стало у меньшинства.
почерк едросов виден без бинокля )
ответить
TigerShot89 8924
3 0
прям обычная?
до 100кв площадью, без консьержа, без видеонаблюдения?
и 6 тыс?
Вы не поверите, но да, такое бывает. И для этого не обязательно иметь теплые полы, десять кондиционеров, джакузи 10 раз в день, 10 детей, консьержку и видеонаблюдение с охраной...
Как написали выше - только отопление дает около 1тыс. Вода еще 1тыс. И далее по списку...
ответить
321
1 1
У нас двушка, 50 кв. метров, без консьержки и лифта, три человека проживают. Кварплата + кабельное + телефон стационарный с интернетом = 5 тысяч. Одно отопление под тысячу, вода от 500 до 600, свет 400, вывоз мусора, домофон...
Глаза круглые не делайте только, что 6 тысяч за обычную сейчас не платят. Платят и ещё как.
у нас тоже двушка
65 квадратов
живем вдвоем
3500
без интернета и кабельного

ответить
Житель
4 1
Максимальный размер 4900, на днях писали об этом.
И тем не менее, не вижу смысла взрослому работоспособному лбу просто так давать эти деньги.
ты тролль - даун)
ответить
Читатель
0 1
почерк едросов виден без бинокля )
Ошибаетесь, ни в какой партии не состою, на политику ровно
ответить
Житель
3 1
Ошибаетесь, ни в какой партии не состою, на политику ровно
Значит к психиатру пора обратиться, умный вы наш Митрич-2 )
ответить
алекс
0 0
у нас тоже двушка
65 квадратов
живем вдвоем
3500
без интернета и кабельного

у меня двушка 1500 всего :-))
ответить
К.
1 0
у меня двушка 1500 всего :-))
Воду и свет отрубили за долги или отопление?:)))
ответить
Бусина
3 1
трешка 70 кв.
Квартплата 3700.
Интернет, как и ТВ - это ваша прихоть. Смысл его включать сюда?
Ну конечно прихоть!!! Вы без прихоти живете, смотрите в окошко вместо ТВ, и читаете старые газеты, вместо интернета!!! И дети ваши без инета живут, в школе-институте-универе не учитесь!!!! И туалетной бумагой вы не пользуетесь, т.к. это прихоть, есть же старые газеты!!!!
ответить
Читатель
2 2
Ну конечно прихоть!!! Вы без прихоти живете, смотрите в окошко вместо ТВ, и читаете старые газеты, вместо интернета!!! И дети ваши без инета живут, в школе-институте-универе не учитесь!!!! И туалетной бумагой вы не пользуетесь, т.к. это прихоть, есть же старые газеты!!!!
Хотите сказать, что и туалетную бумагу в коммуналку отнести? Нет! И интернет так же
ответить
Дима Медведев ))))
1 0
А денег всё-равно нет!
ответить
Читатель
2 2
Ошибаетесь, ни в какой партии не состою, на политику ровно
Да хоть заминусуйте, но я с тобой от части согласен. Хочешь что-то в жизни - сделай, никто за тебя не сделает...
ответить
Житель
2 2
Да хоть заминусуйте, но я с тобой от части согласен. Хочешь что-то в жизни - сделай, никто за тебя не сделает...
головой о стену с разбегу, едрос клавиатурный )
ответить
ААА
3 0
В своё время Остап Бендер умную вещь сказал:
-Большие деньги можно только украсть!
-А заработать?
-А заработать Шура можно только геморрой!
У нас в стране сейчас примерно тоже самое!
ответить
Пенсия скоро
0 0
А денег всё-равно нет!
У кого нет ?(
ответить
Пенсия скоро
1 0
Да хоть заминусуйте, но я с тобой от части согласен. Хочешь что-то в жизни - сделай, никто за тебя не сделает...
Вам че там с Митричем таблетки не выдали, как это к министру вопросы )
ответить
Читатель
1 3
головой о стену с разбегу, едрос клавиатурный )
Сам разбейся... сидите тут, сопли жуете о несчастной жизни.
ответить
Скоро пенсия
1 1
Сам разбейся... сидите тут, сопли жуете о несчастной жизни.
вялого жувать будешЬ ?
ответить
Ал.
1 0
Хотите сказать, что и туалетную бумагу в коммуналку отнести? Нет! И интернет так же
Интернет сейчас уже не роскошь, а необходимость. У меня муж после работы вынужден ещё использовать различные компьютерные программы, рыться в различных справочниках, чтобы улучшить качество своей работы. А если вы дворник или техничка или не работающий пенсионер, который вяжет носки чуть ли не при лучине , то вам интернет, конечно, без надобности.
Сегодня даже на работу не устроишься, прежде чем не составишь резюме на компьютере и не разошлёшь его по электронным адресам работодателей. Но это не про вас, раз вы все достижения цивилизации отвергаете, вплоть до туалетной бумаги.:)))
ответить
Читатель
0 0
вялого жувать будешЬ ?
Мозгов то не хватает что-нибудь умнее сказать? У тебя одна извилина видимо, и та нужна чтобы уши держать. Это ты за экраном сидишь смелый, а в жизни 100% сыкло.
ответить
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