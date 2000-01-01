Экономика России продолжает деградировать из-за скудоумных решений, которые принимают федеральное правительство и Центробанк. В тотальную, беспросветную нищету скатывается абсолютное большинство граждан страны. Крайне негативные факторы, такие как резкое снижение реальных доходов и схлопывание покупательной способности населения, вынуждены признать те, кто отвечает за макроэкономическую стабильность. Осознание порочности проводимой финансово-экономической политики на этой неделе признала и глава Счетной палаты. По мнению Татьяны Голиковой, Россия, как никогда, близка к исчерпанию резервов экономии за счет граждан страны. Лавинообразно растет количество бедных. По ее мнению, финансово-экономические власти не придают существенного значения нагрузке на население. Тому, что граждане уже фактически доведены до черты физического выживания.+



Я приведу вам один, но очень важный и показательный пример: более 41 процента граждан России заявили о нехватке денег на самое необходимое - на еду и одежду. Вдумайтесь: 41 процент испытывает серьезные трудности с покупкой элементарного! Но и это не все. У 6 процентов наших соотечественников нет денег даже на дешевую еду и гигиенические принадлежности. На мыло у людей нет денег, а финансово-экономический и социальный блоки правительства говорят о макроэкономической "стабилизации". Господа чиновники, Бога побойтесь!

Резко отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия 2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5 процентов. Вы скажете, не такое уж и большое падение. Нет, господа, это колоссальное падение, потому что это как "средняя температура по больнице": скрещиваем доходы самых богатых и самых бедных - и получаем эти самые "минимальные" 5 процентов. Все ученые-экономисты утверждают, что кризис наотмашь бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. И что если человек, его семья живут в нищете хотя бы один-два года, то это безвозвратное падение в бездну обездоленности: человек теряет веру в то, что он может выбраться из этой западни!

Что касается нагрузки на гражданина. Такие оценки какое-то количество лет назад делались именно на стадии формирования бюджета, но сейчас этому не придается существенного значения, хотя механизмы государственной поддержки в отношении отдельных граждан как раз и должны выстраиваться на базе таких оценок. Что, министры об этом не знают? Знают, но им не хочется работать. Они не хотят поддерживать население, им главное - отчитаться о сбалансированности бюджета, а после - "хоть трава не расти".

Бюджет России - это бюджет страны, а не чиновников правительства и Центробанка. Нужна мощная бюджетная поддержка населения и предприятий. Необходимо наращивать денежную массу, вливать деньги в инфраструктурные проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места. Необходимо стимулировать рост зарплат в бюджетной сфере, увеличивать социальные пособия. Иначе завтра уже у 10-20 процентов граждан России не будет денег на еду и мыло. В правительстве работают министры - воры ....

Димон не путай Россию с тем, что твориться в регионах, особенно в Кузбассе.А заголовок не правильный, кузбассовцам платить стали меньше это правильнее.