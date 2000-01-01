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Как избавиться от новогодней ёлки — вопрос дня

Сегодня 14:04
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Редакция ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечанка Ирина спрашивает, где в городе можно сдать новогоднюю ель.

«А в Новокузнецке нет мест, куда можно за шоколадку сдать старую новогоднюю ёлку? У меня подруга в Кемерове так сдала ёлку. Живую, конечно, не искусственную. Жалко просто на помойку её выбрасывать. Или может ещё куда можно её деть, только чтобы не на мусорку? Натуральное дерево же,» — написала Ирина К.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вопрос дня

Комментарии (6)

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елочка зеленая
5 1
вроде нет таких мест, ну я точно не слышал. если жалко живую выбрасывать, то зачем покупала? лучше искусственную, ее надолго хватит
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Мика
0 0
вроде нет таких мест, ну я точно не слышал. если жалко живую выбрасывать, то зачем покупала? лучше искусственную, ее надолго хватит
Живая елка лучше, она пахнет так вкуууууусно! Сразу новогоднее настроение прям...только у меня кошка ее постоянно опрокидывает))))

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Анонимный пользователь
0 0
Я знаю елками оленей всяких в зоопраках кормят и прочих парнокопытных на фермах
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Потапыч
1 0
я не беру живые елки уже лет 5 подряд, итак к чертям вся экология. И всем советую тоже перестать поддерживать бизнес по уничтожению природы!пусть лучше красавица растет себе в лесу. а искуственная вас долго радовать будет
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-
0 0
я не беру живые елки уже лет 5 подряд, итак к чертям вся экология. И всем советую тоже перестать поддерживать бизнес по уничтожению природы!пусть лучше красавица растет себе в лесу. а искуственная вас долго радовать будет
Так и садить их перестанут тоже
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123
0 0
Зачем от нее избавляться? 8 марта что ли?
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