Редакция ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечанка Ирина спрашивает, где в городе можно сдать новогоднюю ель.

«А в Новокузнецке нет мест, куда можно за шоколадку сдать старую новогоднюю ёлку? У меня подруга в Кемерове так сдала ёлку. Живую, конечно, не искусственную. Жалко просто на помойку её выбрасывать. Или может ещё куда можно её деть, только чтобы не на мусорку? Натуральное дерево же,» — написала Ирина К.

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