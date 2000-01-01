В Заводском районе Новокузнецка начал работу светофор вызывного типа на улице 40 лет ВЛКСМ, 72. Теперь, чтобы перейти дорогу, пешеходу необходимо будет нажать кнопку и дождаться разрешающего сигнала.

«Уважаемые водители будьте внимательны и осторожны при проезде данному пешеходному переходу, относитесь с пониманием, что первое время некоторые пешеходы могут выйти на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и в такой ситуации Вы должны предпринять все меры для остановки транспортного средства с целью недопущения наезда на пешехода», — сообщил начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства Андрей Горшенин.

Напомним, за 2016 год в Новокузнецке было установлено несколько светофоров вызывного типа для пешеходов. Так, новые объекты появились на улице Кирова, Куйбышева и проспекте Кузнецкстроевском.