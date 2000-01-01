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В Новокузнецке установили новый светофор

Сегодня 14:16
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В Заводском районе Новокузнецка начал работу светофор вызывного типа на улице 40 лет ВЛКСМ, 72. Теперь, чтобы перейти дорогу, пешеходу необходимо будет нажать кнопку и дождаться разрешающего сигнала.

«Уважаемые водители будьте внимательны и осторожны при проезде данному пешеходному переходу, относитесь с пониманием, что первое время некоторые пешеходы могут выйти на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и в такой ситуации Вы должны предпринять все меры для остановки транспортного средства с целью недопущения наезда на пешехода», — сообщил начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства Андрей Горшенин.

Напомним, за 2016 год в Новокузнецке было установлено несколько светофоров вызывного типа для пешеходов. Так, новые объекты появились на улице Кирова, Куйбышева и проспекте Кузнецкстроевском.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: УДКХиБ
запсиб сигнал светофора Заводской район новый светофор

Комментарии (4)

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зябл
3 3
Хорошо хоть тут в отличии от Сити-Н не вставили фото толстющей Оксаны Хрю
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1Татьяна
0 1
Для пешеходов было удобнее без светофора, а для водителей плохо т.к. в этом месте пешеходы бегают постоянно!
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Жора
3 0
Лучше бы на перекрестке сов.армии - Тореза его поставили.
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Жора
0 0
Для пешеходов было удобнее без светофора, а для водителей плохо т.к. в этом месте пешеходы бегают постоянно!
Не так уж и постоянно
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