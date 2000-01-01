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Администрация Новокузнецка рассказала свою версию гибели ребёнка в бассейне Комсомольца

Сегодня 15:09
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Администрация Новокузнецка рассказала свою версию гибели ребёнка в бассейне «Комсомольца». Сауну с бассейном, где утонул ребёнок, не использовали уже 4 года, сообщили в мэрии.

Часть помещения сауны переделали в детскую раздевалку, утверждают власти. А в роковой день сотрудница ДЦ самовольно вскрыла дверь, набрала воду в бассейн, а затем пропустила туда своих родственников с детьми, которые и отдыхали там.

После трагедии мэр города Сергей Кузнецов приказал проверить все детские сады, школы, культурные, оздоровительные и спортивные учреждения. А сотрудницу ДЦ, впустившую родных в сауну, уволили. Лишился должности и директор «Комсомольца», пишет SU.

Отметим, на нескольких новокузнецких сайтах можно найти обзоры сауны в ДЦ «Комсомолец». Указанный в контактах номер телефона тот же, что и у ДЦ. По этому номеру телефона нам сообщили, что сауна больше не работает.

12-летний ребёнок утонул в бассейне Новокузнецка 14 января, как уже сообщал ВашГород.ру. Близкий погибшего рассказал нам подробности трагедии.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: близкие погибшего
гибель ребенка ребенок утонул ДЦ "Комсомолец"

Комментарии (12)

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White Stripe
9 2
Поди прикрыли быстренько свою лавочку)))) а про сайты забыли
ответить
123
4 4
Это же какой огромный расход воды, чтобы набрать бассейн. И он наверное несколько часов наполнялся бы.
ответить
ага....
17 10
уже БЕСИТ постоянное вранье и сокрытие правдивой информации!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Администрация там лично была что-ли, что высказывает свою версию??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Начинается скидывание ответственности, кто же теперь виноват......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
конечно же, сауна не работала, они все сами...... сами пришли, сами вскрыли, сами налили, сами утонули, а директора давно хотели уволить, пора ей на отдых...... ФУ....... мерзко...... Ребенка жаль, роковое стечение обстоятельств....
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Екарный Бабай
20 5
Вранье. Сауна там вместе с бассейном некогда не перестовала работать. Какоя же у нас в городе пазорная администрация.
ответить
Светлана
7 3

В этой статье администрация врёт и не краснеет не одного слова правды. Виноваты кто угодно и где угодно.Трагедия случилась и сейчас НАДО просто найти виноватых вместо того чтоб принять меры по надзору за спорт комплексами и обеспечению их мед персоналом.
ответить
Марыся
6 3
4 года не использовалось....и потом купаться в этом" сифилисе"-ну это не серьезно ,администрация города что врет
ответить
z
8 6

В этой статье администрация врёт и не краснеет не одного слова правды. Виноваты кто угодно и где угодно.Трагедия случилась и сейчас НАДО просто найти виноватых вместо того чтоб принять меры по надзору за спорт комплексами и обеспечению их мед персоналом.
Так они и работают в аминимации, чтобы их хозяивам ни чего за беспредел не было. Всех их же тлиев заразил стрелочностью, они его не скрываясь ему молятся.
Причем кусает не в шею, а за другое место, чем они потом думать начинают.

Ребенку жаль. Родители сами себя наказали за беспечность.
Но в связи с тем, что бассейны стоят очень дорого, а нормальный пляжей нет, так как за бесплатные ни кто не хочет платить чиговникам мзду, тлиевцы возят на море и океян только своих. Дети даже в 12 не умеют плавать, и не знают самых простых правил безопасности на воде, но зато знают размеры штрафов за перевозку без кресла.
ответить
Мдаа
8 3
Кто бы засветил, как и где наша администрация расслабляется и отдыхает...
Наверно в общественной бане в общем отделении.
ответить
111
5 5
Так они и работают в аминимации, чтобы их хозяивам ни чего за беспредел не было. Всех их же тлиев заразил стрелочностью, они его не скрываясь ему молятся.
Причем кусает не в шею, а за другое место, чем они потом думать начинают.

Ребенку жаль. Родители сами себя наказали за беспечность.
Но в связи с тем, что бассейны стоят очень дорого, а нормальный пляжей нет, так как за бесплатные ни кто не хочет платить чиговникам мзду, тлиевцы возят на море и океян только своих. Дети даже в 12 не умеют плавать, и не знают самых простых правил безопасности на воде, но зато знают размеры штрафов за перевозку без кресла.
Ты достал со своим "тлиевым"!!!! Придумай что-нибудь новое!
ответить
А
0 0
Ты достал со своим "тлиевым"!!!! Придумай что-нибудь новое!
А ты чо, едрокрыса поганая чоле? Чаво тлиева защищаш? Тля на сегодня главная крыса и рассадник коррупции. Гнать эту погань!
ответить
С
1 0

В этой статье администрация врёт и не краснеет не одного слова правды. Виноваты кто угодно и где угодно.Трагедия случилась и сейчас НАДО просто найти виноватых вместо того чтоб принять меры по надзору за спорт комплексами и обеспечению их мед персоналом.
Светуль, так сами же виноваты. Надо было смотреть за несовершенно летним мальцом и все бы нормально было. Или чем они занимались в комнатке отдыха - выпивоно-закусоном? Некогда им было?
ответить
Светлана
0 0
Светуль, так сами же виноваты. Надо было смотреть за несовершенно летним мальцом и все бы нормально было. Или чем они занимались в комнатке отдыха - выпивоно-закусоном? Некогда им было?
Все кто там был были трезвыми и до трагедии и после,это нелепое стичение обстоятельств несчастный случай отец с сыном занимались спортом и мальчик очень хорошо плавал мы все просто не в силах поверить в то что его с нами больше нет и такое произошло. А заявление администрации по этому поводу наглая ложь и бред. Как было сказано в одном из комментариев в нашей стране и взрослые дядки тонут в луже. Эта огромная трагедия случилась ДА не надо обвинять никого и так тошно и тяжело. Хотите по сочувствовать спасибо но не стоит искать чёрную кошку в чёрной комнате её там нет и не было никогда. Всем спасибо за понимание.
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