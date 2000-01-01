Администрация Новокузнецка рассказала свою версию гибели ребёнка в бассейне «Комсомольца». Сауну с бассейном, где утонул ребёнок, не использовали уже 4 года, сообщили в мэрии.

Часть помещения сауны переделали в детскую раздевалку, утверждают власти. А в роковой день сотрудница ДЦ самовольно вскрыла дверь, набрала воду в бассейн, а затем пропустила туда своих родственников с детьми, которые и отдыхали там.

После трагедии мэр города Сергей Кузнецов приказал проверить все детские сады, школы, культурные, оздоровительные и спортивные учреждения. А сотрудницу ДЦ, впустившую родных в сауну, уволили. Лишился должности и директор «Комсомольца», пишет SU.

Отметим, на нескольких новокузнецких сайтах можно найти обзоры сауны в ДЦ «Комсомолец». Указанный в контактах номер телефона тот же, что и у ДЦ. По этому номеру телефона нам сообщили, что сауна больше не работает.

12-летний ребёнок утонул в бассейне Новокузнецка 14 января, как уже сообщал ВашГород.ру. Близкий погибшего рассказал нам подробности трагедии.