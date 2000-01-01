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В России продаётся самый дорогой коттедж почти за 5 миллиардов рублей

Сегодня 19:00
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Цена самого дорогого дома в стране равна 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт недвижимости «Мирквартир».

Особняк находится в подмосковном посёлке «Сколково». Цена дома в 900 раз больше, чем средняя стоимость данного типа недвижимости по России. Жилая площадь составляет 2 570 квадратных метров или 36 квартир стандартной планировки в 70 квадратов.

«Этот дом продается уже не первый год. Найти покупателя, который выложит за объект недвижимости, сколь угодно элитный, не один миллиард, не так-то легко при текущей конъюнктуре. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы требовать у собственника максимальную скидку. Дисконты при продаже элитной загородной недвижимости на вторичном рынке доходят сегодня до 30−40%», — сообщил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

Для сравнения, за данную стоимость можно приобрести:

  • 2 667 трёхкомнатных квартир в центре Новокузнецка;
  • 334 элитные квартиры площадью более 160 квадратных метров в центре Новосибирска;
  • 1200 коттеджей с примерной площадью 500 квадратных метров в Кемерове.
Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Мирквартир
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Комментарии (8)

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Жду.
6 0
Может попозже по акции будет, тогда стоит прихватить.
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Димон
9 0
Дом построен министром или депутатом на зарплату супруги 100%, остальным нужно держаться здесь, и потерпеть !)))
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Дон Хенаро 36282
1 0
Сколково? Так вы что...вы разве не видите что этот особняк это последнее достижение российских нанотехнологий...
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Неудобный
0 0
Пусть обратятся к Негодовой с партнерами, они еще ярд накинут (ростовщики бесполезные) и висеть сия изба будет еще миллиард лет...
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Там ещё один в Геленджике завалялся
0 0
с вёслами от галер.
Галеры с ручным приводом кочегара, вёсла невостребованы - во дворце валяются.
Слышал, что если в 2017-м не прокапают канал из Н-Огарёва, дворец будут тоже выставлять на торги.
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Димон
0 0
Млин, это псарня шувалова, он для своих собачек купил в ипотеку !
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