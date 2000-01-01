Цена самого дорогого дома в стране равна 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт недвижимости «Мирквартир».
Особняк находится в подмосковном посёлке «Сколково». Цена дома в 900 раз больше, чем средняя стоимость данного типа недвижимости по России. Жилая площадь составляет 2 570 квадратных метров или 36 квартир стандартной планировки в 70 квадратов.
«Этот дом продается уже не первый год. Найти покупателя, который выложит за объект недвижимости, сколь угодно элитный, не один миллиард, не так-то легко при текущей конъюнктуре. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы требовать у собственника максимальную скидку. Дисконты при продаже элитной загородной недвижимости на вторичном рынке доходят сегодня до 30−40%», — сообщил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.
Для сравнения, за данную стоимость можно приобрести:
- 2 667 трёхкомнатных квартир в центре Новокузнецка;
- 334 элитные квартиры площадью более 160 квадратных метров в центре Новосибирска;
- 1200 коттеджей с примерной площадью 500 квадратных метров в Кемерове.