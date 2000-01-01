Цена самого дорогого дома в стране равна 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт недвижимости «Мирквартир».

Особняк находится в подмосковном посёлке «Сколково». Цена дома в 900 раз больше, чем средняя стоимость данного типа недвижимости по России. Жилая площадь составляет 2 570 квадратных метров или 36 квартир стандартной планировки в 70 квадратов.

«Этот дом продается уже не первый год. Найти покупателя, который выложит за объект недвижимости, сколь угодно элитный, не один миллиард, не так-то легко при текущей конъюнктуре. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы требовать у собственника максимальную скидку. Дисконты при продаже элитной загородной недвижимости на вторичном рынке доходят сегодня до 30−40%», — сообщил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

Для сравнения, за данную стоимость можно приобрести: