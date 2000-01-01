Никто из участников массовой драки на корпоративе в Новокузнецке не обращался в полицию. Как ранее сообщал ВашГород.ру, видео конфликта появилось в сети в январе 2017 года. Автор ролика заявил, что дрались сотрудники «Нефтехимтрейда».

«Полицейские установили всех участников и обстоятельства данного инцидента. Выяснилось, что события, запечатленные камерами видеонаблюдения одного из заведений общепита города Новокузнецка, произошли в ночь на 24 декабря 2016 года. Заявлений от граждан, принимавших участие в конфликте, в полицию не поступало. Также никто из них не обращался за помощью в медицинские учреждения», — прокомментировали ВашГород.ру в областном ГУ МВД.

Драка произошла из-за бытовой ссоры и опьянения, уточнили в ведомстве. Сейчас претензий друг к другу у коллег нет.