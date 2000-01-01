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Массовая драка на корпоративе в Новокузнецке — комментарий полиции

Сегодня 07:00
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Никто из участников массовой драки на корпоративе в Новокузнецке не обращался в полицию. Как ранее сообщал ВашГород.ру, видео конфликта появилось в сети в январе 2017 года. Автор ролика заявил, что дрались сотрудники «Нефтехимтрейда».

«Полицейские установили всех участников и обстоятельства данного инцидента. Выяснилось, что события, запечатленные камерами видеонаблюдения одного из заведений общепита города Новокузнецка, произошли в ночь на 24 декабря 2016 года. Заявлений от граждан, принимавших участие в конфликте, в полицию не поступало. Также никто из них не обращался за помощью в медицинские учреждения», — прокомментировали ВашГород.ру в областном ГУ МВД.

Драка произошла из-за бытовой ссоры и опьянения, уточнили в ведомстве. Сейчас претензий друг к другу у коллег нет.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
драка массовая драка корпоратив

Комментарии (3)

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Сан Саныч 2901
2 0
По Рен тв сказали что в драке один человек лишился глаза, это как понимать?
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мм
3 0
а чел в рубашке та еще крыса
запинывать лежачего, которого держат
стремно как-то
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?
0 0
очкодавы, мля. 90% страны очкодавы
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