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Названо лучшее селфи 2017 года

Сегодня 16:20
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Звание лучшего селфи-мейкера 2017 года СМИ безоговорочно отдали полосатому коту Мэнни. У фотогеничного питомца есть свой блог в «Инстаграме» с умилительными кадрами.

#selfiecat #gopro

Фото опубликовано Manny The Selfie Cat (@yoremahm)

А недавно усатый-полосатый поделился с миром снимком, где он проводит время со своими друзьями-собаками. Фото уже набрало больше 18 тысяч «лайков» и 200 комментариев.

А если серьёзно, популярность Мэнни обрёл после того, как случайно нажал кнопку затвора и сделал отличный снимок. С тех пор хозяин кота всегда носит с собой экшн-камеру, чтобы не пропустить удачный кадр.

F R I D A Y ! ! ! #selfiecat #gopro

Фото опубликовано Manny The Selfie Cat (@yoremahm)

Sunday morning like.. Longgggggg night.. #selfiecat #GoPro

Фото опубликовано Manny The Selfie Cat (@yoremahm)

Ранее ВашГород.ру рассказывал о бездомной собаке со своим Инстаграм-аккаунтом. Мы также сообщали о якутянке, прославившейся в сети благодаря огромным бровям и российском моряке, пугающем интернет снимками жутких рыб.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм, Google Images
животные Инстаграм селфи лучшее селфи

Комментарии (2)

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опять котеги победили в интернете
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