Звание лучшего селфи-мейкера 2017 года СМИ безоговорочно отдали полосатому коту Мэнни. У фотогеничного питомца есть свой блог в «Инстаграме» с умилительными кадрами.

#selfiecat #gopro Фото опубликовано Manny The Selfie Cat (@yoremahm) Янв 15 2017 в 2:33 PST

А недавно усатый-полосатый поделился с миром снимком, где он проводит время со своими друзьями-собаками. Фото уже набрало больше 18 тысяч «лайков» и 200 комментариев.

А если серьёзно, популярность Мэнни обрёл после того, как случайно нажал кнопку затвора и сделал отличный снимок. С тех пор хозяин кота всегда носит с собой экшн-камеру, чтобы не пропустить удачный кадр.

F R I D A Y ! ! ! #selfiecat #gopro Фото опубликовано Manny The Selfie Cat (@yoremahm) Ноя 18 2016 в 5:21 PST

Sunday morning like.. Longgggggg night.. #selfiecat #GoPro Фото опубликовано Manny The Selfie Cat (@yoremahm) Сен 18 2016 в 5:56 PDT

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