В сети появилось видео, на котором видно, как охотник спасает провалившихся под лёд диких кабанов. Три диких зверя угодили в ледяную ловушку и не могли выбраться самостоятельно.

Как можно понять из разговоров сибирских охотников, они собирались охотиться на зайцев, но обнаружили трех кабанов, оказавшихся в полынье. Мужчины решили приблизиться и помочь животным: один из них за уши вытаскивал кабанов из проруби.

«Не провалимся сами? Кабаны, по-моему. Вот это зайцев погоняли мы! Эй, не трогать, мы вас спасать идем!», — общались между собой охотники.

Видео, предположительно снято в Иркутской области. После спасения животные ушли в лес.