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Кондуктор автобуса не помогла потерявшей сознание новокузнечанке

Сегодня 17:07
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Новокузнечанка Наталья Рябова ищет свидетелей неприятного случая, произошедшего в автобусе № 65б 16 января. Её дочь потеряла сознание в салоне, а кондуктор не вызвала «скорую» и никак не помогла девушке, утверждает женщина.

«Когда она пришла в себя, ей кондуктор сказала, чтобы она ехала домой и звонила маме. Но сама не оказала никакой помощи и не позвонила в скорую помощь. Просто высадила её на ближайшей остановке и всё!» — передаёт SU слова Натальи.

Женщина обратилась в пассажирское автотранспортное предприятие и рассказала о случае. Там ей сообщили, что ни один кондуктор не согласен с её доводами.

По факту жалобы новокузнечанки сейчас проводят служебное расследование, уточнили в Управлении по транспорту и связи. Свидетелей ситуации просят позвонить по телефону 74−01−95 или 74−03−35 и рассказать подробности.

В последнее время сообщения о равнодушии кондукторов автобусов участились. Так, в Новосибирске разбираются в скандале с детьми, которых в тридцатиградусный мороз якобы выгнали из маршрутки.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: womanadvice.ru
автобусы кондукторы равнодушие УТИС

Комментарии (2)

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Вот так вот
1 3
Больные должны лежать в больнице или дома. Это вина матери.
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пассажир
1 0
Как будто вы не знаете кто работает кондуктором? Может кто то и обидится. Но это же хамьё и люди с интилектом бомжей. У них установка собрать по больше денешек. А жизнь пассажира им до лампочки.
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