Новокузнечанка Наталья Рябова ищет свидетелей неприятного случая, произошедшего в автобусе № 65б 16 января. Её дочь потеряла сознание в салоне, а кондуктор не вызвала «скорую» и никак не помогла девушке, утверждает женщина.

«Когда она пришла в себя, ей кондуктор сказала, чтобы она ехала домой и звонила маме. Но сама не оказала никакой помощи и не позвонила в скорую помощь. Просто высадила её на ближайшей остановке и всё!» — передаёт SU слова Натальи.

Женщина обратилась в пассажирское автотранспортное предприятие и рассказала о случае. Там ей сообщили, что ни один кондуктор не согласен с её доводами.

По факту жалобы новокузнечанки сейчас проводят служебное расследование, уточнили в Управлении по транспорту и связи. Свидетелей ситуации просят позвонить по телефону 74−01−95 или 74−03−35 и рассказать подробности.



В последнее время сообщения о равнодушии кондукторов автобусов участились. Так, в Новосибирске разбираются в скандале с детьми, которых в тридцатиградусный мороз якобы выгнали из маршрутки.