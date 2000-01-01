Депутаты Государственной думы готовят поправки для лихачей на дорогах за опасное вождение. Штраф будет составлять 5 000 рублей. Но не исключено, что ко второму чтению появится норма о лишении водителя права на два года в случае повторного нарушения, сообщают «Известия».

«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», — говорит депутат Вячеслав Лысаков.

Напомним, в мае 2016 года ГИБДД представила определение термина «опасное вождение». В начале июня в России вступил в силу запрет на него.

В настоящее время ряд нарушений, которые входят в понятие «опасное вождение», уже наказываются штрафом. Так, за невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, положен штраф в размере 500 рублей. За перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, также наказывают — на 1,5 тысячи рублей.